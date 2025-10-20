FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 20 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Per gennaio quattro attaccanti in lista

Gasperini aspetta il mercato di gennaio, dove il tecnico vuole una punta nuova: oltre a Zirkzee, si seguono sempre anche David dell’Union Saint Gilloise, Stassin del Saint Etienne e Moffi del Nizza. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:05 – Gasp e il problema di far convivere Dybala e Soulé



La Roma fatica a far convivere Dybala e Soulé. Già con De Rossi nel 2024 la coppia non aveva funzionato contro l’Empoli, e Gasperini ha avuto la stessa conferma contro Torino e Inter: insieme dal primo minuto non rendono. Il tecnico ora valuta nuove soluzioni offensive per ritrovare equilibrio e incisività. (La Repubblica)

Ore 8:25 – Puntare la porta e riempire l’area: la ricetta di Gasp

Nonostante la sconfitta con l’Inter, la Roma di Gasperini ha mostrato segnali incoraggianti. Nel secondo tempo i giallorossi hanno tirato più dei nerazzurri (15 contro 12, 11 dall’area), con possesso palla al 57% e più occasioni nitide. Per l’allenatore è il segnale che la squadra sta assimilando i suoi principi offensivi e può tornare presto a vincere. (Il Messaggero)

