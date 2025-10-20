Coletta, primo gol con il Benfica B: l’ex Roma firma il successo dei portoghesi (VIDEO)

Primo gol con la maglia del Benfica, anche se con la Squadra B, per Federico Coletta. L’ex centrocampista della Roma ha trovato la sua prima rete in Portogallo con una giocata di qualità: stop preciso di destro e conclusione a incrociare che ha sbloccato la partita.

Il Benfica B si è poi imposto 2-0, ma è stato proprio il gol di Coletta a indirizzare la vittoria. Una soddisfazione importante per il giovane italiano, che inizia così a lasciare il segno anche nella sua nuova esperienza all’estero.

Qui sotto il video del gol dell’ex giallorosso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liga Revelação (@ligarevelacao)