ULTIME DA TRIGORIA – Bailey in gruppo, gran gol del giamaicano in partitella (VIDEO)

La Roma è tornata a lavorare questa mattina al “Fulvio Bernardini” di Trigoria, dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini in seguito alla sfida con l’Inter. I giallorossi hanno iniziato la preparazione in vista del match di Europa League contro il Viktoria Plzen, in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico per la terza giornata della fase campionato.

Tra le note più positive della seduta c’è Leon Bailey, pienamente recuperato dopo il lungo stop. L’esterno giamaicano, al rientro contro l’Inter, si è allenato regolarmente con il gruppo e si è messo in mostra nella consueta partitella, firmando un gol spettacolare con il sinistro a giro dal vertice dell’area.

Allenamento intenso e clima sereno a Trigoria: la sessione è iniziata con il classico torello, tra risate e piccole provocazioni. Protagonisti Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, con il difensore romano autore di un intervento “al limite” che ha scatenato le proteste goliardiche dei compagni, prima di un siparietto ironico con Manu Koné. La seduta si è poi chiusa con le consuete ripetute atletiche, con i giocatori apparsi stanchi ma motivati.

L’obiettivo ora è chiaro: voltare pagina dopo la sconfitta con l’Inter e ritrovare subito una vittoria in Europa davanti al pubblico dell’Olimpico. Qui sotto il video con alcune immagini della seduta odierna.

