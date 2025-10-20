Roma, il gol è un miraggio. Massara punta Zirkzee e Promise David

La dura legge del gol, quella che cantava Max Pezzali e che sabato si è abbattuta inesorabile sulla voglia di fuga della Roma di Gasperini. Bella, combattiva ma decisamente poco cinica nel reparto in cui il tecnico (non a caso) aveva chiesto rinforzi precisi, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).
Al termine della sfida con l’Inter sono stati 15 i tentativi verso la porta di Sommer, cinque come chiare occasioni da gol. La più evidente è capitata sulla testa di Dovbyk che ha sparato alto a porta spalancata. L’emblema del crollo della maglia numero 9 che ha visto negli anni alternarsi bomber implacabili come Pruzzo, Montella, Batistuta, Dzeko o Lukaku.
Ancora peggio finora ha fatto Ferguson: zero gol e una flessione atletica evidente. Che ha portato Gasperini a declassarlo a terza scelta. E ora? Il tecnico vorrebbe provare a rilanciare Dovbyk anche in ottica mercato visto che, a differenza dell’irlandese, l’ucraino è di proprietà della Roma. Ma il ritorno di Bailey sta convincendo Gasp a varare anche in futuro un attacco leggero composto dal giamaicano, Dybala e Soulè. Un alto tasso tecnico che possa sopperire alla mancanza di un riferimento fisico in attacco.
In attesa di gennaio quando Gasperini si aspetta un rinforzo pesante che potrebbe essere Zirkzee in prestito dal Manchester United (monitorato anche Promise David dell’Union Saint Gilloise). L’altro problema della Roma riguarda il ruolino di marcia all’Olimpico. I giallorossi finora in casa hanno rimediato tre sconfitte (Torino, Lilla e Inter) in 5 partite. Esattamente il contrario di quanto successo con Mourinho, De Rossi e Ranieri, quando l’Olimpico era il fortino giallorosso. Fin qui, vittorie solo con Bologna e Verona, assai sofferte tra l’altro. Ma questo a Gasp succedeva anche a Bergamo e lo stesso tecnico ha ammesso che in trasferta il suo gioco si sviluppa meglio visto l’atteggiamento diverso delle avversarie.
L’unica verità è che a noi manca l’attacco. Sia con la lazie che con la Fiorentina potevamo pareggiare e stavamo parlando di altre cose oggi. Se gli attaccanti non solo non segnano ma non sono neanche attivi nel fraseggio, c’è poco da fare. Per fare un esempio ieri ho visto Como vs strisciati , non potevo che innamorarmi di Nico Paz, al di la del gol spettacolare, una furia nel campo! Ma come è possibile che la Roma si impantani spesso con giocatori così “sòla” ? Non mi basterebbero due vite per capirlo!!!
nico paz è un fuoriclasse.
il como gioca un calcio spettacolare e giovane, e la juve ieri ha lasciato spazi enormi.
sono fiducioso in gasp, ma davanti manca un 9, ormai lo sanno anche i sassi.
vediamo come massara risolve la questione.
quando nell’11 iniziale hai un solo nuvovo acquisto (wesley, oltretutto fuori ruolo) vuol dire chr il mercato è stato un fallimento.
anche Soulé era una furia a Frosinone.
Nico Paz è molto tecnico ma bisogna dire che a Como nessuno gli direbbe mai niente a prescindere.
quando giochi per squadre come la Roma la palla scotta di più e queste sue giocate non si sperano, si pretendono!
ed è lì che vedi il grande giocatore. per esempio, Yldiz non lo è. Nico Paz chissà. a Como non si pretendono risultati, solo una salvezza e poi chissà.
Si ma a parte Nico Paz, gli altri giocatori del Como sono giocatori normalissimi, è il calcio di Fabregas che poi fa tutta la differenza del mondo.
Concordo in tutto e per tutto con te, “Marco55”., anche se non li definirei “sola” ma addormentati. Speriamo che si sveglino presto e ne approfitto per fare gli auguri al nostro MISTER Ranieri 🍾🥂. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Si Fabry 66 è più giusto parlare di “addormentati” la Sòla sta nel fatto che tardano a svegliarsi. E cmq la Roma nel secondo tempo non mi è affatto dispiaciuta, con un Dybala in una posizione sbagliata, un Soulè in penombra, un Ndika distratto e senza attacco si è vista una squadra che può competere alla grande e con le grandi, l’Inter è una delle squadre più forti d’Europa e potevamo anche vincerla! P.S. è forse il compleanno di Mister Ranieri? Nel caso mi accodo ai tuoi auguri, anche se non è sotto i riflettori so che sta lavorando al massimo per la sua/nostra Maggica
Ma fatemi capire: si gioca senza centravanti con Dybala falso nove dal primo minuto, non si segna e poi si va a continuare a demolire Dovbick e Ferguson dicendo che sarebbe al vaglio la formazione con Dybala falso nove? Per cosa? Per perderle tutte come successo non solo con l’Inter ma a che in casa con il Torino? Ritorniamo alla normalità invece. Mettiamo centravanti un centravanti, facciamo partire Dybala dalla panchina sinché non recupera la fisicità per giocare dal primo minuto e speriamo di poter sfruttare Bailey. Forza Roma sempre
E c’hai ragione che cosa bisogna dire? La responsabilità principale è l’incompetenza dei DS perché almeno con gli attaccanti (vedi Abraham e lo stesso Dobvik), la dirigenza i soldi li ha stanziati. Infatti rimango perplesso per essere tornati un’altra volta su Massara che non solo aveva già fallito ma aveva riempito la Roma di catorci… Pastore, Nzonzi, Schick 42 mln alla Sampdoria, Coric, Defrel, il mitico Signor PlayStation Kluivert ecc… però è riuscito a vendere Alisson ed è riuscito a cacciare Nainggolan.. due Top player al posto di una decina di giocatori scarsi, scoppiati e infortunati. L’unico affare era stato Zaniolo che poi si è rivelato quello che tutti sappiamo. Questo è Massara. Stavolta ha fatto ancora peggio non consegnando neanche una squadra completa all’allenatore. Quindi caro amico non servono due vite per capire. Bisogna solo prendere gente che sa fare il proprio mestiere. Ghisolfi è 1000 spanne sopra a Massara, non era il nonplusultra ma sicuramente meglio.. ed è stato cacciato.
con Ranieri segnava Dovbik , segnava Shomurodov.
Galsperini che trasforma i giocatori , da pezzi grezzi a diamanti , come mai gli attaccanti nn segnano.
non li posso piu sentire le lamentele dei tifosi sugli attaccanti….. bisogna tirarsi su le maniche e risolvere il problema.
Ranjeri , consiglia tu Gasp.. che ogni tanto gli si spegne la luce.
@cucs77 Pastore, ‘nZonzi, Kluivert e mi pare pure Schick li prese Monchi.
bisogna comprarsi gli arbitri, piuttosto
gestione dei cartellini in Roma-Inter da indagine sportiva.
Si pero’ basta con Dybala in attacco…..
si…va bene…ma leggere balzani è leggere una tragedia…..siamo secondi…..insieme alle più forti del campionato….e che casso !!!!!!Critici si ma sfascisti mai……sembra si speri di andare peggio per dire poi cosa….quello che già sappiamo? Manca l’attacco e siamo li….. speriamo di migliorare non di fare contenti certi gufi……
“In attesa di gennaio”, cerchiamo di fare molti punti, con gli uomini a disposizione.
E, perciò, di non schierare Dybala falso nueve, per di più insieme a Pellegrini. Per fare verticalizzazione e pressione, non dimentichiamo che nelle rotazioni può entrare Elsha dal 1′, lasciando a Dyba il subentro (qualche che sia la FASCIA) quando gli avversari sono già meno pimpanti.
Poi a gennaio, ben sappiamo che, chiunque entri, qualcuno dovrà uscire. Rimanere agganciati alla CL aiuterà anche questo…
DAJE, CRESCETE E MOLTIPLICATE I PUNTI!
si perché con questi due lo risolvi invece, come no.
diciamo pure, però, che i “rinforzi precisi” che il gasp ci ha fatto inseguire per tutto il mercato non è che stiano facendo faville dove poi sono andati, eh… il problema c’è ed è sotto gli occhi di tutti… speriamo che i nostri centravanti escano dal letargo e si cerchino possibilità sostenibili per rinforzare l’attacco in gennaio, siamo comunque là e resto fiduciosa. Sempre Forza Roma!!!
La realtà purtroppo e’ che abbiamo 1 centravanti dalle capacità tecniche molto modeste.
Ha avuto a 28 anni l’anno della vita in Spagna
( uno di quelle stagioni in cui come la tocchi entra), anno abbastanza isolato e fortuito perché Dolbyk non ha mai fatto grappoli di goal in carriera.
E lo abbiamo pagato parecchio proprio sull’onda di quell’anno.
Ma il giocatore ha palesi limiti sia tecnici che di leadership.
E puoi spremere ed imprecare quanto vuoi. Ma è come chiedere sangue dalle rape.
Purtroppo non è la prima volta che spendiamo fortune per la gioia di chi le vende. E quasi mai per il piacere di chi le compra. Shick, Destro, Iturbe, Pastore, Doumbia, e sicuramente ne dimentico qualcuno…..
Alla Roma manca l’aiuto arbitrale. Quello che danno alle milanesi. Un fuorigioco non dato e un rigore regalato e le milanesi vanno avanti.
Anche…ma è risaputo. Non possiamo che dare per scontato che, se la Roma, deve riuscire a stare nelle prime quattro, deve superare pure questo sistemico ostacolo aggiuntivo.
Tutti i risultati positivi raggiunti a Roma, valgono perciò di più. Almeno fino a quando una proprietà della Roma non riesca a far capire, nelle opportune sedi, che l’assetto del potere strisciato è contendibile, per una naturale evoluzione dei rapporti di forza finanziari sottostanti, e che, quindi, non è un dato di fatto immutabile.
Per ora, su questo fondamentale aspetto, non si vedono risultati…
Quello che ci doveva essere guardando il VAR l’espulsione del giocatore del Milan Allegri tutto bene non ha fatto scena a togliersi la giacca
Massara punta, ma non li poteva puntare d’estate ?
E perché poi dire esplicitamente che Dovbyk era in vendita se poi non riesci a piazzarlo? Col risultato di distruggere psicologicamente un ragazzo che già ha problemi di suo.
E prendi poi Ferguson uno con gravissimi guai fisici che aveva fatto un gol nell’arco di un anno.
Gestione estiva pessima, ed intanto l’Everton prendeva Dibling a 40 milioni….
Preferisco Promise David… Ma a giugno bisogna puntare o Vlahovic o Kean.. sperando di trovare un’aquirente per Dovbik, che a questo punto si è svalutato enormemente, allo stato attuale chi comprerebbe un’attaccante che dopo 8 giornate ha la casella dei gol vuota, con oltretutto 2 rigori falliti alle spalle?
Nomi altisonanti e che risolveranno tutti i nostri problemi. Ma che ce fai con questi giocatori inutili? Zirkzee stà in panchina a Manchester come 5. scelta. E chi è stò Promise!!?
Si, però se conosci i tuoi limiti dovresti adeguarti di conseguenza.
Quello che si è abbattuto sulla nostra voglia di fuga è stata una pessima impostazione della partita. Era l’Inter a dover vincere, in fondo a noi stava bene anche il pareggio. Impostando una partita accorta, senza voglia di strafare con la difesa alta e sfruttando qualche spazio dietro, il match potevi farlo tuo. Invece hai voluto fare l’integralista regalando all’Inter il vantaggio. Poi lo sai che hai difficoltà a segnare e quindi a rimontare.
Gasp deve dimenticarsi dell’Atalanta perché non ha i giocatori adatti per quel gioco.
Vorrei provare una riflessione:
questo è il gioco del Gasp, avremmo dovuto saperlo e ora non dovremmo lamentarci. Noto profili storici e filosofici citare Paredes dopo averne parlato malissimo per anni. Noto filosofi dire che esaltavano Pellegrini dire adesso che manca qualità a centrocampo. ma come? Ora che Lorenzo è tornato titolare a palleggiare con Cristante?
Vorrei riflettere sul fatto che il calcio del Gasp non prevede un regista, né palleggio sopraffino. a Bergamo si giocava in avanti, poi andando come come avvoltoi sulle seconde palle.
Marco55,non so se tu sia d’accordo,ma,secondo me,in campo deve scendere o Dybala,o Soulè. Tutti e due no. Con il recupero di Bailey a fianco del centravanti( sperando in un risveglio di almeno uno dei due….) con Soulè a destra metterei un altro centrocampista tipo E.A. che sappia fare filtro e proporre gioco. Ma è una mia opinione
Svilar
Celik Mancini Ndicka
Soule Cristante Kone Wesley
El Aynoui Bailey
Dovbik
Proverei a spostare sulla fascia Soule dal lato di Celik che sale per permettere all’argentino di avere compiti più offensivi e con Cristante che in quelle occasioni scala dietro.
Sulla trequarti il Marocchino che è meno offensivo ma che serve per dare equilibrio e smistare palloni.
Wesley sulla sinistra sarebbe una mezza forzatura ma serve perché sono necessarie forti percussioni sulle fasce.
Bailey sulla trequarti a sinistra per dare imprevedibilità e gamba anche sul lato sinistro.
In attacco Dovbik perché in questo momento Ferguson è fuori forma e perché il falso nueve non va bene per questo stile di gioco, ma soprattutto perché non ci sono alternative valide.
si Max56, analisi non sbagliata, sono un doppione che in campo non producono certo il doppio, anche se qualche volta hanno fatto bene. Qui ci stiamo tutti ad arrovellare il cervello di cosa e come cambiare i pezzi in campo, la verità è che la squadra di Gasp sta su da soli due mesi ed occorre ancora un pò di tempo, ma il punto principale è che con attacco ZERO è difficile svoltare. Ieri con un paio di attaccanti forti due gol li facevamo facili ed oggi stavamo parlando di primato in classifica!
Dybala punta centrale anche no…soprattutto in casa….
Ha tirato nello specchio della porta di più Dybala in una partita che Dovbyk e Ferguson messi assieme da inizio campionato
Gasperini deve stare calmo nella gestione, qua nn siamo a Bergamo…dove sei arrivato per giocarti la salvezza e hai costruito Senza pressioni!!!!
Roma Inter con le scelte fatte, hai bruciato 2 centravanti, bruciato Dybala che abbandonato così, l unica palla che ha avuto l’ha pure sbagliata….poi riportando Celik da Quinti hai bruciato pure Due esterni, e stanno andando in difficoltà 3 giovani interessanti, completamente ignorati: Ghilardi, Pisilli ed El Aynaoui ….nella Roma 2 cose stavano funzionando il terzetto difensivi e la fascia dx…con l Inter ha cambiato entrambi…
Detto questo, Forza Roma e Forza Gasperini….il secondo tempo è la speranza che si può giocare con tutti con più normalità
mo ricominciano coi nomi ogni volta che non segnano gli attaccanti. Il fatto è che purtroppo Dovbyk non incide. A gennaio dove lo trovi un attaccante che fa il suo lavoro cioè segna chi te lo dà
40 milioni tra il marocchino e ghilardi…ancora con massara ???? ma di che stiamo parlando ??????????? bella lotta con ghisolfi , oh mamma mia
Ebbè, temo che oramai il parallelismo le fee – el aynaoui si stia concretizzando, per cui……
Cioè, questo non gioca mai, non lo fa nemmeno più entrare.
Ragazzi, premesso che anche io quando ho visto la formazione titolare mi sono detto “ci risiamo”, pensando al Torino, va anche detto che lo stesso Gasp è rimasto incredulo di fronte al gol preso, definendola “una cosa che non facciamo mai”, ovvero non è stata una sua indicazione fare il fuorigioco a centrocampo, non una cosa provata in allenamento, bensì un momento di follia collettiva. Ha pure lanciato una stoccatina alle nazionali nel dirlo.
La partita con l’Inter si poteva pareggiare dopo aver subito quel gol, in particolare nel secondo tempo con Dybala Hermoso e Soulé su tutti, ma soprattutto si poteva proprio non prendere quel gol (magari ne avremmo preso un altro, l’Inda è forte, ma non QUELLO).
Ripeto quello che penso dall’inizio: se con le difficoltà che abbiamo siamo dove siamo, al lordo di un po’ di sano cvlo (7 legni in 7 partite colti dagli avversari) pensare a cosa potremo fare quando avremo trovare la quadra mi fa stare abbastanza tranquillo.
Certo, “trovare la quadra” non può prescindere dal cominciare a segnare.
gennaio è lontano, pensiamo a dare fiducia a furgoson o mettere uno della primavera
Ormai la situazione è proprio lampante! L’incosistenza in campo di Dovbyk è preoccupante ma qui non è un discorso di schema di gioco è proprio la sua capacità in campo che lo accomuna ormai ad un gigante con i piedi di argilla, completamente estraneo a dinamiche di gioco che lo vedrebbero come un riferimento e con capacità di scardinare le difese ma che non è in grado di segnare nei modi più semplici e peggio ancora ad inquadrare la porta.
Ferguson l’ho sempre considerata una scommessa è così è rimasta fino ad oggi ma la sostanza non cambia li davanti paradossalmente stiamo giocando senza punte e così non duri.
Con il gioco d’attacco della Roma qualsiasi centravanti fa fatica. Per i minuti giocati Dovbyk ha fatto 1 gol e tre volte ha avuto la possibilità di segnare con una sola palla gol a partita. Ferguson, purtroppo a parte con il Bologn,a non ha mai tirato in porta seppur con un minutaggio superiore. Di Dybala non ne parliamo, niente gol e niente assist.
La settimana scorsa titoloni “Friedkin vuole tutto”, con mercato di gennaio bello ricco..sabato Massara spegne gli entusiasmi..per me a gennaio non arriva nessuno, manco in prestito e, visti quelli che sono arrivati questa estate, forse è meglio così
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.