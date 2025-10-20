Roma, come cresce Ziolkowski. Boniek: “È un difensore raro”

Tra le pieghe della sconfitta contro l’Inter, la Roma può sorridere per una scoperta importante: Jan Ziolkowski. Il difensore polacco classe 2005, subentrato nella ripresa a Ndicka, ha mostrato carattere e personalità in un contesto di grande pressione, meritandosi applausi e consensi unanimi.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il giovane centrale ha retto l’urto del debutto in un big match con una calma da veterano, vincendo diversi duelli con Pio Esposito e dimostrando sicurezza sia in marcatura che nell’impostazione. Arrivato a fine agosto come alternativa a Mancini, Ziolkowski ha rapidamente scalato le gerarchie di Gasperini, che non ha esitato a gettarlo nella mischia in una gara di altissimo livello.

“È un difensore raro da vedere oggi — ha commentato Zibì Boniek —: gioca in avanti, ama difendere, non si nasconde mai. L’ho visto all’Olimpico e mi ha impressionato per la calma con cui ha affrontato attaccanti di primo piano. Se Gasperini lo utilizza già ora, significa che ha capito il suo valore”.

Per la Roma, nonostante il ko, resta un segnale incoraggiante: in Ziolkowski c’è un pezzo di futuro. E il suo esordio, maturo e coraggioso, è una delle poche buone notizie di una serata amara.

Fonte: Corriere della Sera

LEGGI ANCHE – Ziolkowski: “Ho un piano preciso per la mia carriera. La Serie A mi farà crescere”

