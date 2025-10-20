Roma, come cresce Ziolkowski. Boniek: “È un difensore raro”

Tra le pieghe della sconfitta contro l’Inter, la Roma può sorridere per una scoperta importante: Jan Ziolkowski. Il difensore polacco classe 2005, subentrato nella ripresa a Ndicka, ha mostrato carattere e personalità in un contesto di grande pressione, meritandosi applausi e consensi unanimi.
Come riportato da Il Corriere della Sera, il giovane centrale ha retto l’urto del debutto in un big match con una calma da veterano, vincendo diversi duelli con Pio Esposito e dimostrando sicurezza sia in marcatura che nell’impostazione. Arrivato a fine agosto come alternativa a Mancini, Ziolkowski ha rapidamente scalato le gerarchie di Gasperini, che non ha esitato a gettarlo nella mischia in una gara di altissimo livello.
“È un difensore raro da vedere oggi — ha commentato Zibì Boniek —: gioca in avanti, ama difendere, non si nasconde mai. L’ho visto all’Olimpico e mi ha impressionato per la calma con cui ha affrontato attaccanti di primo piano. Se Gasperini lo utilizza già ora, significa che ha capito il suo valore”.
Per la Roma, nonostante il ko, resta un segnale incoraggiante: in Ziolkowski c’è un pezzo di futuro. E il suo esordio, maturo e coraggioso, è una delle poche buone notizie di una serata amara.
Fonte: Corriere della Sera
Una buona notizia, che sinceramente ci voleva dopo la sconfitta con l’Inter. Però se Ziolkowski è veramente forte cerchiamo di non darlo via troppo presto e troppo facilmente.
Ora tutto da buttare no, Gasperini ha iniziato la partita senza un centravanti, quando invece abbiamo tirato palla lunga per i primi 30 minuti, perché l’ Inter veniva a pressare alto. Partita che poteva finire in pareggio, sicuramente non abbiamo meritato di perdere, però ne abbiamo vinte alcune dove abbiamo meritato meno, alla fine il campionato è così, l’ obiettivo è migliorare la scorsa stagione, quindi lottare nuovamente per arrivare nelle prime 4.
mi ha fatto un’impressione incredibile.
così giovane, entrato a mille, concentratissimo, reattivo, “cattivo”, e mi è sembrato addirittura molto veloce anche nel breve nonostante sia così alto.
il giallo è un giallo di “gioventù”.
speriamo sia quello che abbiamo visto.
anche perchè se gasp continua a difendere a centrocampo come sul gol, uno veloce ci vuole.
❤️🧡💛
Concordo su tutto tranne che sull’intenzione di Gasp di difendere in quel modo, considerato che lui stesso è rimasto parecchio interdetto dal gol preso. La responsabilità è sua in quanto allenatore, ma la colpa no, se mi spiego.
Rudy a me il giallo e’ sembrato tanto un messaggino dell’arbitro….che doveva tutelare il nuovo prodigio dell’Italia calcistica…..che non ha strusciato palla…..
veramente un ottima impressione su un cliente scomodissimo.
Magari un Hujisen bis.
Un Hujisen che stavolta è nostro (non in prestito da una strisciata)
Bravo ragazzo! Mi raccomando….Testa sulle spalle e…..Non esageriamo con la carbonara…….
grande aggressivita’ supportata da un’ottima struttura fisica, ma la cosa che stupisce e’ la velocita’ , qualita’ che manca a tutti gli altri difensori in rosa, che e’ fondamentale nei recuperi inevitabilmente necessari quando si difende alti. Unico punto da migliorare la tendenza alle troppe entrate in scivolata con la conseguente possibilita’ di sanzioni da parte dell’arbitro, ma la giovane eta’ e ‘ senz’ altro una scusante e una maggiore maturita’ limitera’ il problema. Sono fiducioso.
vedi che massara pia i giocatori giusti??
…ottima impressione e non solo dallo spezzone di gara con l’inter…daje Roma daje
Forse un po’ irruento , tipo Mancini che però ora ha imparato a moderarsi , cosa importante perché a noi gli arbitri non hanno mai perdonato niente. Per quanto riguarda il giovane polacco , aspettiamo altre verifiche augurandosi che si confermi . Un appunto però voglio farglielo , il riferimento è ad una sua intervista di qualche giorno fa , in cui fa capire che la serie A lo considera solo un passaggio della sua carriera , ambizione ? presunzione ? Sei nella Roma , nella città più bella del mondo , con i tifosi migliori del mondo , se abbiamo vinto meno di altre squadre è anche perché a chi gestisce il calcio non è mai interessato di salvaguardare il nostro brand , preoccupandosi solo di affossarci .
ora vorrei sapere dove sono quelli che si lamentavano che i 6 mln più bonus fossero troppi per un ragazzino … se il ragazzo è bravo quei soldi sono più giusti … questo dovrebbe insegnarci a non lamentarci prima di vedere i giocatori in azione
