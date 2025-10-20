Calciomercato Roma, Amorim apre alla cessione di Zirkzee: “Vuole giocare, vedremo…”

Joshua Zirkzee sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante olandese, che al Manchester United ha collezionato appena 15 minuti complessivi nell’ultimo mese e mezzo di Premier League, sta valutando la possibilità di lasciare l’Inghilterra per non compromettere le sue chance di convocazione al Mondiale.
Interpellato sul futuro del giocatore, il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim ha lasciato intendere che una partenza non è da escludere: “Zirkzee e Mainoo? Per ora sono nostri giocatori e abbiamo bisogno di tutti. Alcuni non giocano, ci sono rumors, notizie… alcuni vogliono giocare. Come hai detto, c’è una Coppa del Mondo. Gli agenti ascoltano i giocatori parlare in continuazione, vediamo…”.
Un’apertura significativa, che potrebbe scaldare le trattative in vista della sessione invernale. Zirkzee vuole giocare e il suo nome, inevitabilmente, torna ad animare le strategie di diversi club europei alla ricerca di un centravanti tecnico e giovane: la Roma di Gasperini è uno dei club pronti a prenderlo, anche in prestito.
LEGGI ANCHE – Zirkzee apre al ritorno in Serie A: Gasp lo vuole, ma anche il Como sogna il colpo
Magari…
Non so se esiste spazio salariale per prendere un giocatore che guadagna molto.
Detto questo e detto che è forte, non so se le caratteristiche cercate dalla Roma siano queste
piano con l’entusiasmo ragazzi…. zirkze non è van basten…
detto questo, meglio di dovbyk credo lo sia, ma non è un TOP dai siamo seri
❤️🧡💛
Aiutiamoci a vicenda :
– scambio definitivo alla pari dovbyk zirkzee
– prestito con diritto di riscatto per mainoo
Sì, perché a Manchester sono matti fino a questo punto, secondo te.
magari venisse ..
Anche tutti e due
In serie a ha dimostrato di essere molto valido con gasperini non credo sia diverso anzi quindi magari viene
Beh Mainoo e Zirkzee anche se con formule poco vantaggiose, tipo prestito secco, sarebbero comunque due innesti di qualità talmente alta che eleverebbero e non di poco il nostro livello.
a me sinceramente non fa impazzire però in questo momento servirebbe tanto .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.