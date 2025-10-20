Calciomercato Roma, Amorim apre alla cessione di Zirkzee: “Vuole giocare, vedremo…”

Joshua Zirkzee sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato di gennaio. L’attaccante olandese, che al Manchester United ha collezionato appena 15 minuti complessivi nell’ultimo mese e mezzo di Premier League, sta valutando la possibilità di lasciare l’Inghilterra per non compromettere le sue chance di convocazione al Mondiale.

Interpellato sul futuro del giocatore, il tecnico dei Red Devils Ruben Amorim ha lasciato intendere che una partenza non è da escludere: “Zirkzee e Mainoo? Per ora sono nostri giocatori e abbiamo bisogno di tutti. Alcuni non giocano, ci sono rumors, notizie… alcuni vogliono giocare. Come hai detto, c’è una Coppa del Mondo. Gli agenti ascoltano i giocatori parlare in continuazione, vediamo…”.

Un’apertura significativa, che potrebbe scaldare le trattative in vista della sessione invernale. Zirkzee vuole giocare e il suo nome, inevitabilmente, torna ad animare le strategie di diversi club europei alla ricerca di un centravanti tecnico e giovane: la Roma di Gasperini è uno dei club pronti a prenderlo, anche in prestito.

