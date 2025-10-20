Crisi Juventus, Tudor rischia: i bianconeri sondano anche De Rossi

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è sempre più incerto. La sconfitta per 2-0 contro il Como ha allungato a sei la striscia di partite senza vittoria, alimentando il malcontento della dirigenza bianconera, delusa dal rendimento della squadra. Secondo quanto riportato da La Stampa, la società starebbe valutando un possibile cambio tecnico e tra i nomi in lista figura anche quello di Daniele De Rossi.
L’ex allenatore della Roma, libero dopo la risoluzione del contratto con il club giallorosso, sarebbe tra i profili sondati insieme a Luciano Spalletti, Raffaele Palladino e Roberto Mancini. Una suggestione che al momento resta tale, ma che conferma la stima di cui De Rossi continua a godere anche fuori da Trigoria.
Come riferisce Il Secolo XIX, l’ex centrocampista è stato contattato di recente anche dalla Sampdoria, ma ha declinato l’offerta, così come Paolo Vanoli e Fabio Pecchia. Alla fine i blucerchiati hanno scelto Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma, che però non potrà figurare ufficialmente come primo allenatore in Serie B poiché non ancora in possesso del patentino UEFA Pro: il ruolo sarà formalmente affidato ad Angelo Gregucci.
LEGGI ANCHE – Spalletti svela tutto: “Mai litigato con Totti. A Roma la pressione la senti anche al semaforo…”
con Spalletti in panchina, si farebbe dura per il 4° posto
speriamo che prendano il mago di ostia almeno lui affossa definitivamente
Scusatemi se esulo dall’ oggetto:
Ma De Rossi non aveva rinunciato agli anni di ingaggio da parte della Roma perché era già sicuro di una panchina? Più di qualcuno, impunemente, ha detto che senza avere già un accordo (si parlava di Torino o Fiorentina) non avrebbe rinunciato al suo ricco contratto… Decorse diverse settimane, essendo DDR a tutt’ oggi a spasso, dove sono le persone che hanno sparato questi veleni su quello che sarebbe (o dovrebbe essere) una nostra bandiera?!?!
cavoli….
spalletti…non c’è confronto. se fossi un dirigente della juve lo avrei preso pure prima.
spero che non lo facciamo
ma temo che lo prenderanno…e addio al 4° posto
o magari lì porta in serie b direttamente
Se vabbè
Spalletti non quotato
Si DeRossi e’ perfetto per la Juve!!!
Umorismo a parte. Quelli che lo accusavano di essere attaccato ai soldi della Roma, che fine hanno fatto?
Al di là di facili umorisimi. Aspettiamo ancora le scuse o almeno due parole di quelli che Eh sta a ciuccia i sordi della Roma!
Ha rescisso, anche se era suo diritto riscuotere ogni centesimo.
Palladino
spalletti andra alla juve
daje gobbi, prendete de rossi, così la serie b è sicura
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.