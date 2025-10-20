Crisi Juventus, Tudor rischia: i bianconeri sondano anche De Rossi

Il futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è sempre più incerto. La sconfitta per 2-0 contro il Como ha allungato a sei la striscia di partite senza vittoria, alimentando il malcontento della dirigenza bianconera, delusa dal rendimento della squadra. Secondo quanto riportato da La Stampa, la società starebbe valutando un possibile cambio tecnico e tra i nomi in lista figura anche quello di Daniele De Rossi.

L’ex allenatore della Roma, libero dopo la risoluzione del contratto con il club giallorosso, sarebbe tra i profili sondati insieme a Luciano Spalletti, Raffaele Palladino e Roberto Mancini. Una suggestione che al momento resta tale, ma che conferma la stima di cui De Rossi continua a godere anche fuori da Trigoria.

Come riferisce Il Secolo XIX, l’ex centrocampista è stato contattato di recente anche dalla Sampdoria, ma ha declinato l’offerta, così come Paolo Vanoli e Fabio Pecchia. Alla fine i blucerchiati hanno scelto Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma, che però non potrà figurare ufficialmente come primo allenatore in Serie B poiché non ancora in possesso del patentino UEFA Pro: il ruolo sarà formalmente affidato ad Angelo Gregucci.

