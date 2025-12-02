Roma, torna l’incubo scontri diretti

Il giorno dopo la sconfitta col Napoli, quella che ha fatto scivolare la Roma giù dalla vetta, a Trigoria non si parla di crisi ma di problemi concreti sì. Perché ci sono due nodi che tornano puntuali e che, al momento, non hanno una soluzione.

Il primo è il solito incubo degli scontri diretti. Come riporta Leggo, i numeri sono impietosi: dal 2023-24 a oggi la Roma ha raccolto appena 27 punti in 28 big match. Ultima tra le grandi, peggio perfino della Lazio (31). Il bilancio? Sei vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte. L’unica parentesi luminosa resta la gestione Ranieri, capace di battere Milan, Inter e Lazio e di fermare Juve e Napoli.

Al vertice di questa speciale classifica c’è l’Inter con 53 punti, seguita dall’Atalanta a quota 39, quasi tutti ottenuti proprio da Gasperini. Un contrasto che racconta meglio di tante analisi quanto la Roma fatichi quando il livello si alza. È un limite di personalità? O di valore tecnico? Probabilmente entrambi. Ma il calendario non aspetta: il 20 dicembre c’è la Juventus e un’inversione di tendenza non è più rinviabile.

Il secondo problema è l’attacco. O meglio, l’assenza di un attacco “da Gasp”. Solo 15 gol in 13 partite: numeri che non si erano mai visti con il tecnico piemontese. L’unica vera palla gol contro il Napoli è finita sul destro di Baldanzi, che però non ha trovato il pari: «Non so cosa ci manca negli scontri diretti, ma non facciamone un caso», ha detto il trequartista. Resta il fatto che questo rendimento offensivo è insufficiente per chi vuole puntare in alto.

Il confronto con le big europee è ancora più impietoso: solo l’Aston Villa, con 16 reti, viaggia su ritmi simili. In Serie A sono addirittura otto le squadre che hanno segnato più della Roma. Un segnale fin troppo chiaro per il mercato e per Massara: a gennaio servirà intervenire, e con decisione.

Fonte: Leggo