FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 1 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Roma, il cordoglio per Pietrangeli

Lutto nel mondo dello sport: nella mattinata odierna si è spento all’età di 92 anni il leggendario tennista Nicola Pietrangeli, unico italiano presente nella Hall of Fame del tennis e primo a vincere uno Slam (Roland Garros nel 1959). “L’AS Roma si unisce al cordoglio dello sport italiano per la scomparsa di Nicola Pietrangeli – il messaggio pubblicato dalla società giallorossa su X -. Il Club esprime la propria vicinanza e si stringe al dolore della famiglia”.

Ore 9:30 – Tre Fontane, nuovi lavori: tribuna coperta e aree stampa

Il Tre Fontane dell’Eur, casa della Roma femminile e della Primavera, si riqualifica per rispettare le norme Figc e Uefa. Approvato un progetto da 320mila euro per realizzare una copertura parziale sulla tribuna ovest e nuove zone per autorità, stampa e telecamere, indispensabili per il rilascio delle licenze. Con un po’ di fortuna per il prossimo campionato il nuovo stadio sarà già riqualificato. In prospettiva, il Tre Fontane potrà anche aspirare all’omologazione per la Serie C maschile. (La Repubblica)

Ore 9:10 – Tsimikas ricorda Jota: “Dolore immenso”

Kostas Tsimikas, terzino sinistro della Roma, ricorda con commozione Diogo Jota, suo ex compagno al Liverpool: «Quando penso a Diogo provo sempre dolore. Era speciale, sempre al mio fianco, ci divertivamo insieme. Ora cerco di conservare solo le cose positive». Sul rapporto con i tifosi del Liverpool: «Ero il ‘Greek Scouser’ e lo sarò per sempre. Mi manca quella città e la sua gente, tra le più simpatiche mai conosciute».

Ore 8:40 – Pagelle impietose per Koné, Soulé e Ferguson

La Roma crolla ancora negli scontri diretti e perde 1-0 a Napoli, punita dal gol di David Neres al 36’. Bocciato Manu Koné (5.57), che perde il pallone da cui nasce l’azione decisiva. Male anche Matias Soulé (5.07), giudicato irriconoscibile rispetto alle ultime uscite. Peggiore in campo Evan Ferguson (5), mai capace di tenere un pallone. Insufficiente anche Paulo Dybala (5.28), entrato senza incidere. Gli unici sopra il sei sono Svilar e Pellegrini.

