De Laurentiis: “Dazn ha commentatori filo romanisti”

Dal palco del Gran Galà del Calcio 2025 interviene Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che torna a parlare di riforme del sistema calcistico italiano: «Le Nazionali? Dovremmo iniziare prima i campionati e chiuderli anzitempo, così da evitare l’accavallamento con gli impegni delle selezioni».

Sulla riduzione delle squadre in Serie A, ADL ribalta il tema: «Non conta il numero, ma la qualità. Il grande errore è la spada di Damocle delle retrocessioni: se hai paura di retrocedere, non investi». Poi rilancia: «Servirebbero gli Stati generali del calcio per capire chi sono davvero i fondi, chi c’è dietro e se ne capiscono di calcio».

Infine, un passaggio sui broadcaster: «Se DAZN ci abbandonasse come ha fatto in Francia, saremmo tutti in grande difficoltà. Lavorano bene? Quando hanno commentatori filo-romanisti…», dice il presidente, ridendo.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, Giovane conquista Gasp: Inter e Napoli già in corsa