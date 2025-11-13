Calciomercato Roma, Giovane conquista Gasp: Inter e Napoli già in corsa

Il nome nuovo che sta accendendo la Serie A è quello di Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona. In poche giornate il ventunenne ha messo in mostra qualità esplosive: progressione, tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri. Finora ha già collezionato un gol e tre assist, numeri che hanno attirato le attenzioni delle big.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche Gian Piero Gasperini è rimasto colpito dal suo rendimento e la Roma continuerà a monitorarlo con attenzione. Non sarà però una corsa solitaria: Inter e Napoli sono già alla finestra, con i nerazzurri che avrebbero avviato un primo contatto telefonico tra il ds Piero Ausilio e l’agente del giocatore.
L’Hellas, per ora, non apre a trattative. Il club scaligero valuta Giovane almeno 15 milioni più bonus, una cifra che può arrivare a 20 e che rischia di salire ancora se il ragazzo continuerà a incidere con questa continuità. Per le big interessate, il momento giusto per muoversi potrebbe essere proprio l’inverno, prima che il prezzo cambi di nuovo.
Fonte: alfredopedulla.com
Sarebbe un buon acquisto…. ma preferisco Zigzee……
Giovane l’abbiamo trovato.
Ora cerchiamo Forte e Pimpante.
Sarà pure un bel prospetto, ma in 10 partite con il Verona ha fatto un solo gol, e anche prima degli scaligeri non mi sembra che abbia fatto molto meglio,non mi sembra una macchina da gol, e a noi serve proprio uno che ci garantisca un buon bottino di reti, ma sopratutto che risolva delle partite complicate e contro avversari diretti, non contro avversari di poco conto. Secondo me è un’altro nome buttato lì a caso, non credo che sia una notizia con del fondamento…
Quest’estate dicevate la stessa identica cosa su Bonny, mi sembra…
certo, abbiamo proprio bisogno di un altro mancino che gioca a destra! LOL
io punterei più su Orban, in po’ arruffone ma mi ricorda in parte Jervinho
n’antro mancino, 10 partite 1 gol, buono per la primavera o in panca, giocatori pronti servono
Per puntare alla zona Champions ci vuole ben altro
Meglio Pellegrino del Parma.
Mi piace il “se il ragazzo continuerà a incidere con questa continuità”.
1 gol fatto.
Verona penultino, peggior attacco del campionato.
dieci partite con il Verona, 1 gol . siamo
già a venti milioni e si deve pure correre a chiudere perché altrimenti il prezzo potrebbe lievitare. ma siamo fuori di testa.
sfr. ❤️❤️💛
Francuilino è giovane anche lui
