Calciomercato Roma, Giovane conquista Gasp: Inter e Napoli già in corsa

12
168

Il nome nuovo che sta accendendo la Serie A è quello di Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona. In poche giornate il ventunenne ha messo in mostra qualità esplosive: progressione, tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri. Finora ha già collezionato un gol e tre assist, numeri che hanno attirato le attenzioni delle big.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche Gian Piero Gasperini è rimasto colpito dal suo rendimento e la Roma continuerà a monitorarlo con attenzione. Non sarà però una corsa solitaria: Inter e Napoli sono già alla finestra, con i nerazzurri che avrebbero avviato un primo contatto telefonico tra il ds Piero Ausilio e l’agente del giocatore.

L’Hellas, per ora, non apre a trattative. Il club scaligero valuta Giovane almeno 15 milioni più bonus, una cifra che può arrivare a 20 e che rischia di salire ancora se il ragazzo continuerà a incidere con questa continuità. Per le big interessate, il momento giusto per muoversi potrebbe essere proprio l’inverno, prima che il prezzo cambi di nuovo.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, dalla Scozia: Ferguson può tornare al Brighton a gennaio. E il Celtic…

Fonte: alfredopedulla.com

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteMarelli (Dazn): “Taylor ottimo arbitro, ma in Siviglia-Roma fu inguardabile”

12 Commenti

  3. Sarà pure un bel prospetto, ma in 10 partite con il Verona ha fatto un solo gol, e anche prima degli scaligeri non mi sembra che abbia fatto molto meglio,non mi sembra una macchina da gol, e a noi serve proprio uno che ci garantisca un buon bottino di reti, ma sopratutto che risolva delle partite complicate e contro avversari diretti, non contro avversari di poco conto. Secondo me è un’altro nome buttato lì a caso, non credo che sia una notizia con del fondamento…

  9. Mi piace il “se il ragazzo continuerà a incidere con questa continuità”.
    1 gol fatto.
    Verona penultino, peggior attacco del campionato.

  10. dieci partite con il Verona, 1 gol . siamo
    già a venti milioni e si deve pure correre a chiudere perché altrimenti il prezzo potrebbe lievitare. ma siamo fuori di testa.
    sfr. ❤️❤️💛

  12. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome