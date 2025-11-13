Calciomercato Roma, Giovane conquista Gasp: Inter e Napoli già in corsa

Il nome nuovo che sta accendendo la Serie A è quello di Giovane, attaccante brasiliano classe 2003 dell’Hellas Verona. In poche giornate il ventunenne ha messo in mostra qualità esplosive: progressione, tecnica e capacità di incidere negli ultimi metri. Finora ha già collezionato un gol e tre assist, numeri che hanno attirato le attenzioni delle big.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche Gian Piero Gasperini è rimasto colpito dal suo rendimento e la Roma continuerà a monitorarlo con attenzione. Non sarà però una corsa solitaria: Inter e Napoli sono già alla finestra, con i nerazzurri che avrebbero avviato un primo contatto telefonico tra il ds Piero Ausilio e l’agente del giocatore.

L’Hellas, per ora, non apre a trattative. Il club scaligero valuta Giovane almeno 15 milioni più bonus, una cifra che può arrivare a 20 e che rischia di salire ancora se il ragazzo continuerà a incidere con questa continuità. Per le big interessate, il momento giusto per muoversi potrebbe essere proprio l’inverno, prima che il prezzo cambi di nuovo.

Fonte: alfredopedulla.com