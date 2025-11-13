Mancini decisivo con l’Italia. Francia ok con Koné, Irlanda ancora in corsa: rischio convocazione per Ferguson

L’Italia di Rino Gattuso soffre più del previsto in Moldova, ma torna a casa con tre punti grazie a un protagonista giallorosso. A decidere la gara è Gianluca Mancini, autore di un colpo di testa in tuffo poco prima del recupero che regala agli Azzurri una vittoria pesante. Nel finale raddoppio di Pio Esposito a chiudere i giochi. In campo per tutti i 90 minuti anche Bryan Cristante, schierato dal primo all’ultimo minuto.

Serata positiva anche per la Francia di Manu Koné, che travolge 4-0 l’Ucraina. Il centrocampista della Roma parte titolare e resta in campo fino all’ottantesimo, rimediando un’ammonizione che — essendo diffidato — gli costerà la prossima e ultima partita del girone.

Successo fondamentale pure per l’Irlanda, trascinata da una doppietta di Parrott, chiamato a sostituire Ferguson al centro dell’attacco. Con questa vittoria, la nazionale irlandese si giocherà l’accesso al play-off Mondiale nello scontro diretto contro l’Ungheria.

Uno scenario che potrebbe complicare i piani della Roma: la federazione irlandese, infatti, potrebbe essere tentata di convocare Evan Ferguson nonostante l’attaccante non sia ancora al meglio a causa del problema alla caviglia.

Giallorossi.net – G. Pinoli