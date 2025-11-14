Roma, emergenza centrocampo: Gasp chiede Frendrup

La Roma ha trovato un equilibrio solido in mezzo al campo. Cristante e Koné formano una coppia ormai intoccabile, mentre El Aynaoui — dopo l’iniziale fase di adattamento — si è guadagnato spazio e fiducia. Come riportato oggi da Il Messaggero, c’è invece chi è ancora ai margini: Pisilli, che in campionato ha totalizzato appena 44 minuti, resta fuori dalle rotazioni e il club si aspetta un cambio di passo.
Il problema è che la Roma tra poco perderà proprio uno degli uomini che sta crescendo: El Aynaoui partirà per la Coppa d’Africa e rischia di restare assente per circa un mese. Un periodo tutt’altro che semplice, visto che i giallorossi affronteranno Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e due volte il Torino tra Serie A e Coppa Italia.
Gasperini conosce bene il valore di ogni pedina e sa che a centrocampo non può permettersi scelte abbondanti. Rispetto allo scorso anno sono usciti Gourna-Douath e Paredes, mentre l’unico innesto è stato proprio El Aynaoui. E gennaio non promette particolari margini: i Friedkin vogliono accontentare il tecnico, ma senza cessioni sarà complicato affiancare al centravanti richiesto (Zirkzee o Tel i nomi più caldi) anche un nuovo centrocampista.
Un candidato, però, esiste. Gasp avrebbe indicato alla proprietà Morten Frendrup, elemento chiave del Genoa e profilo che piace anche a Inter e Napoli. Portarlo via a gennaio non sarà semplice, ma il nome resta sul tavolo.
Fonte: Il Messaggero
Concordo che a gennaio dovrà assolutamente arrivare anche un centrocampista, forse sarebbe stato opportuno trattenere almeno per un altro anno “prova” Gourna-Douath, io credo che questo profilo sarebbe piaciuto e non poco a Gasperini.
Frendrup ottimo profilo.
El Aynaoui nn mi ha ancora convinto. Cmq, fra tutti i giocatori che ci sono, doveno prendere uno che si assenta per la.coppa d Africa. mah?!?
Comprare per 23 milioni di euro EA sapendo non solo che si sarebbe dovuto adattare, ma che anche sarebbe andato via per la coppa d’Africa è stata a parer mio un’operazione di mercato abbastanza rischiosa e di ripiego. Massara non mi è piaciuto per nulla in generale. Troppi denari spesi e poche certezze . Non so con quali soldi possano prendere Frendrup.
Zirkzee è l’ideale specialmente per il gioco di Gasp
Frendrup ci servrebbe tantissimo specialmente quando EA partirà per la coppa d’africa… ma dubito che Danielno lo lascerà partire a gennaio
Ancora con queste cessioni per acquistare.. se cedi peraltro devi ricomprare! Poi certo… si può anche cedere, tranne gli intoccabili! E da cedere ne abbiamo.. a partire da Dybala!
Non è col mercato invernale che si può ovviare alla partenza di EL Aynaoui x la coppa d’Africa.
In caso di finale per il Marocco, l’assenza del franco marocchino durerà al massimo fino alla doppia sfida di campionato e coppa Italia col Torino.
Complessivamente 5 partite con Atalanta, Lecce e Sassuolo più tale doppia sfida dal 2 gennaio, quando comincerà il calciomercato invernale.
Anche comprassimo un sostituto per El Aynaoui il primo giorno di mercato, nel tempo necessario affinché il giocatore arrivi a Trigoria, si integri con i compagni e gli schemi di Gasperini vedresti ritornare il nostro al suo posto.
Al partenza di El Aynaoui x la manifestazione continentale bisognerà invece necessariamente ovviare aumentando il minutaggio di Pisilli, integrando il primavera Romano, ovvero arretrando Pellegrini, così come la partenza di Ndika sarà l’occasione per dare più minutaggio a Ziolkowski e Ghilardi.
