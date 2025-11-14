Roma, emergenza centrocampo: Gasp chiede Frendrup

La Roma ha trovato un equilibrio solido in mezzo al campo. Cristante e Koné formano una coppia ormai intoccabile, mentre El Aynaoui — dopo l’iniziale fase di adattamento — si è guadagnato spazio e fiducia. Come riportato oggi da Il Messaggero, c’è invece chi è ancora ai margini: Pisilli, che in campionato ha totalizzato appena 44 minuti, resta fuori dalle rotazioni e il club si aspetta un cambio di passo.

Il problema è che la Roma tra poco perderà proprio uno degli uomini che sta crescendo: El Aynaoui partirà per la Coppa d’Africa e rischia di restare assente per circa un mese. Un periodo tutt’altro che semplice, visto che i giallorossi affronteranno Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e due volte il Torino tra Serie A e Coppa Italia.

Gasperini conosce bene il valore di ogni pedina e sa che a centrocampo non può permettersi scelte abbondanti. Rispetto allo scorso anno sono usciti Gourna-Douath e Paredes, mentre l’unico innesto è stato proprio El Aynaoui. E gennaio non promette particolari margini: i Friedkin vogliono accontentare il tecnico, ma senza cessioni sarà complicato affiancare al centravanti richiesto (Zirkzee o Tel i nomi più caldi) anche un nuovo centrocampista.

Un candidato, però, esiste. Gasp avrebbe indicato alla proprietà Morten Frendrup, elemento chiave del Genoa e profilo che piace anche a Inter e Napoli. Portarlo via a gennaio non sarà semplice, ma il nome resta sul tavolo.

