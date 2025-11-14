Roma, emergenza centrocampo: Gasp chiede Frendrup

6
66

La Roma ha trovato un equilibrio solido in mezzo al campo. Cristante e Koné formano una coppia ormai intoccabile, mentre El Aynaoui — dopo l’iniziale fase di adattamento — si è guadagnato spazio e fiducia. Come riportato oggi da Il Messaggero, c’è invece chi è ancora ai margini: Pisilli, che in campionato ha totalizzato appena 44 minuti, resta fuori dalle rotazioni e il club si aspetta un cambio di passo.
LEGGI ANCHE – Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito

Il problema è che la Roma tra poco perderà proprio uno degli uomini che sta crescendo: El Aynaoui partirà per la Coppa d’Africa e rischia di restare assente per circa un mese. Un periodo tutt’altro che semplice, visto che i giallorossi affronteranno Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e due volte il Torino tra Serie A e Coppa Italia.

Gasperini conosce bene il valore di ogni pedina e sa che a centrocampo non può permettersi scelte abbondanti. Rispetto allo scorso anno sono usciti Gourna-Douath e Paredes, mentre l’unico innesto è stato proprio El Aynaoui. E gennaio non promette particolari margini: i Friedkin vogliono accontentare il tecnico, ma senza cessioni sarà complicato affiancare al centravanti richiesto (Zirkzee o Tel i nomi più caldi) anche un nuovo centrocampista.

Un candidato, però, esiste. Gasp avrebbe indicato alla proprietà Morten Frendrup, elemento chiave del Genoa e profilo che piace anche a Inter e Napoli. Portarlo via a gennaio non sarà semplice, ma il nome resta sul tavolo.
LEGGI ANCHE – Roma, c’è Frendrup nel mirino per gennaio: il Genoa lo valuta 20 milioni

Fonte: Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteMancini decisivo con l’Italia. Francia ok con Koné, Irlanda ancora in corsa: rischio convocazione per Ferguson
Articolo successivoMassara accelera per Zirkzee: sì United alla formula della Roma. Ferguson può finire all’Everton

6 Commenti

  1. Concordo che a gennaio dovrà assolutamente arrivare anche un centrocampista, forse sarebbe stato opportuno trattenere almeno per un altro anno “prova” Gourna-Douath, io credo che questo profilo sarebbe piaciuto e non poco a Gasperini.
    Frendrup ottimo profilo.

  2. El Aynaoui nn mi ha ancora convinto. Cmq, fra tutti i giocatori che ci sono, doveno prendere uno che si assenta per la.coppa d Africa. mah?!?

  3. Comprare per 23 milioni di euro EA sapendo non solo che si sarebbe dovuto adattare, ma che anche sarebbe andato via per la coppa d’Africa è stata a parer mio un’operazione di mercato abbastanza rischiosa e di ripiego. Massara non mi è piaciuto per nulla in generale. Troppi denari spesi e poche certezze . Non so con quali soldi possano prendere Frendrup.

  4. Zirkzee è l’ideale specialmente per il gioco di Gasp
    Frendrup ci servrebbe tantissimo specialmente quando EA partirà per la coppa d’africa… ma dubito che Danielno lo lascerà partire a gennaio

  5. Ancora con queste cessioni per acquistare.. se cedi peraltro devi ricomprare! Poi certo… si può anche cedere, tranne gli intoccabili! E da cedere ne abbiamo.. a partire da Dybala!

  6. Non è col mercato invernale che si può ovviare alla partenza di EL Aynaoui x la coppa d’Africa.
    In caso di finale per il Marocco, l’assenza del franco marocchino durerà al massimo fino alla doppia sfida di campionato e coppa Italia col Torino.
    Complessivamente 5 partite con Atalanta, Lecce e Sassuolo più tale doppia sfida dal 2 gennaio, quando comincerà il calciomercato invernale.
    Anche comprassimo un sostituto per El Aynaoui il primo giorno di mercato, nel tempo necessario affinché il giocatore arrivi a Trigoria, si integri con i compagni e gli schemi di Gasperini vedresti ritornare il nostro al suo posto.
    Al partenza di El Aynaoui x la manifestazione continentale bisognerà invece necessariamente ovviare aumentando il minutaggio di Pisilli, integrando il primavera Romano, ovvero arretrando Pellegrini, così come la partenza di Ndika sarà l’occasione per dare più minutaggio a Ziolkowski e Ghilardi.

  7. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome