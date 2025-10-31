Roma, c’è Frendrup nel mirino per gennaio: il Genoa lo valuta 20 milioni

Manca sempre meno al big match contro il Milan, ma in casa Roma si guarda già oltre, con la sessione invernale di mercato sempre più vicina. Oltre al nome di Joshua Zirkzee per l’attacco, il direttore sportivo Massara sta valutando anche un rinforzo per la mediana: nel mirino c’è Morten Frendrup, centrocampista classe 2001 del Genoa.

Secondo quanto riportato da DAZN, i giallorossi avranno bisogno di un nuovo mediano a gennaio, anche per sopperire all’assenza di El Aynaoui, che sarà impegnato in Coppa d’Africa. Frendrup, che si sta confermando uno dei giovani più interessanti del campionato, rappresenta un profilo molto apprezzato per intensità, visione di gioco e capacità di coprire più ruoli a centrocampo.

Il valore del cartellino del danese si aggira intorno ai 20 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva, soprattutto se la Roma decidesse di affondare il colpo per garantire a Gasperini un rinforzo di qualità in un reparto chiave.

Il giocatore, sotto contratto con il Genoa fino al 2028, è già seguito da diversi club italiani ed esteri, ma la Roma resta vigile e pronta a muoversi se si apriranno i margini per una trattativa.

