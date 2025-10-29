Calciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp

La Roma guarda avanti, con lo sguardo rivolto ai giovani. Come riportato da Gazzetta Regionale, il club giallorosso ha messo nel mirino Alphadjo Cissé, trequartista classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona, attualmente in prestito al Catanzaro.

Il 19enne, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Serie B con 4 gol in 9 partite, è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato cadetto. Duttile e moderno, Cissé piace molto a Gian Piero Gasperini, che ne apprezza la capacità di adattarsi a più ruoli sulla trequarti.

Secondo il quotidiano, venerdì scorso a Trigoria si sarebbe tenuto un incontro tra la dirigenza romanista e l’entourage del calciatore, rappresentato dalla CAA Base Ltd, la stessa agenzia che cura anche gli interessi di Gollini e Hermoso. Un segnale chiaro dell’interesse concreto della Roma, che continua a monitorare da vicino il giovane talento in vista del futuro.

Fonte: Gazzetta Regionale