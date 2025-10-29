Calciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp

3
30

La Roma guarda avanti, con lo sguardo rivolto ai giovani. Come riportato da Gazzetta Regionale, il club giallorosso ha messo nel mirino Alphadjo Cissé, trequartista classe 2006 di proprietà dell’Hellas Verona, attualmente in prestito al Catanzaro.

Il 19enne, protagonista di un ottimo avvio di stagione in Serie B con 4 gol in 9 partite, è considerato uno dei prospetti più interessanti del campionato cadetto. Duttile e moderno, Cissé piace molto a Gian Piero Gasperini, che ne apprezza la capacità di adattarsi a più ruoli sulla trequarti.

Secondo il quotidiano, venerdì scorso a Trigoria si sarebbe tenuto un incontro tra la dirigenza romanista e l’entourage del calciatore, rappresentato dalla CAA Base Ltd, la stessa agenzia che cura anche gli interessi di Gollini e Hermoso. Un segnale chiaro dell’interesse concreto della Roma, che continua a monitorare da vicino il giovane talento in vista del futuro.
LEGGI ANCHE – Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito

Fonte: Gazzetta Regionale 

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLIVE! ROMA-PARMA: le probabili formazioni

3 Commenti

  2. In Serie B sta facendo sfracelli, certo poi bisogna vederlo al piano di sopra ma comunque x uno di 19 anni è un buon inizio

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome