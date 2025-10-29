MASSARA: “Difficile pensare a un grande acquisto a gennaio, ma i Friedkin sono pronti a intervenire”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Parma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

MASSARA A SKY SPORT

Ferguson torna titolare, aveva iniziato bene ma poi c’è stata una sorta di involuzione. Può essere la molla questa?

“Speriamo di sì, non scordiamo che è un ragazzo giovane che arriva in un campionato difficile. Serve tempo di adattamento. Era partito bene poi ha avuto anche qualche acciacco, ma siamo fiduciosi”.

Come ti approcci a Ranieri e Gasperini?

“Stiamo parlando di due personaggi importantissimi del calcio italiano e internazionale. Hanno scritto un pezzo di storia, c’è grande rispetto. Siamo molto contenti di questa collaborazione”.

Dovessero continuare ad andare così bene le cose, sul mercato di gennaio cosa serve? Puntellare la rosa o un grande acquisto?

“Considerare un grande acquisto a gennaio è sempre complesso, è un mercato dove i giocatori che fanno la differenza hanno dei costi ancora alti e non è semplice. Anche vero che da qui a gennaio ci sono tante partite, capiremo come e se intervenire e se ci sarà da investire la nostra proprietà è pronta a farlo”.

La famiglia Friedkin, delle 20 società italiane è quella più restia a comunicare. Lei e Ranieri però avete dei contatti: rispetto alle stagioni scorse, è stata fatta un’opera più orchestrale alla grande star. Come sentite la proprietà?

“Intanto devo dire che è una proprietà estremamente vicina, con la quale ci confrontiamo quasi ogni giorno e sono pienamente coinvolti nel lavoro. Si è puntato su una strada diversa, con un allenatore che potesse creare valore, con giocatori magari meno affermati. Sappiamo che ci vorrà tempo, anche per le idee e i principi di gioco del mister anche se finora ha fatto già molto bene. Ma c’è la volontà di costruire qualcosa e in questo la società è pienamente disponibile”.

MASSARA A DAZN

Può essere questa la partita per alzare l’asticella?

“Partita importante, dobbiamo fare una prestazione seria perché sappiamo di poter incontrare delle difficoltà. Dobbiamo soprattutto tornare alla vittoria in casa. Sarà una partita difficile”.

State già parlando dei rinnovi di Dybala e Pellegrini?

“Ne siamo consapevoli, ma al momento ci stiamo concentrando sulle partite. I ragazzi che sono in scadenza di contratto sono molto seri e hanno dimostrato grande attaccamento, su questo non c’era dubbio. Ad ora non abbiamo attivato alcun tipo di discussione. Pensiamo alle partite, vedremo più avanti”.

Che ragazzo è Ferguson?

“Gasperini sa sempre come tirare fuori il meglio dai giocatori e sarà così anche con lui. Evan è un ragazzo serio e che lavora, ricordiamoci che è molto giovane e deve adattarsi a un campionato nuovo e in cui ha pressioni diverse. Il suo processo di adattamento è assolutamente prevedibile. Stasera ha un’occasione per mettere in mostra le sue qualità, siamo convinti che ci darà un contributo importante”.

Vi immaginavate Wesley come un jolly per entrambi le fasce?

“Sapevamo che avrebbe potuto giocare su entrambe le fasce, la sua duttilità è un valore aggiunto. Anche lui è giovane e deve adattarsi, lo sta facendo con applicazione e sta crescendo. Le sue prestazioni sono molto confortanti”.

