Roma, striscione contro Zalewski: “Spione, tradire un amico si chiama infamità” (FOTO)

Non si è ancora chiusa del tutto la frattura tra Nicola Zalewski e una parte della tifoseria giallorossa. Nella notte, infatti, è apparso uno striscione nella zona del Colosseo rivolto all’ex giocatore della Roma, oggi all’Atalanta, con parole durissime:

“Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità.” Il messaggio, firmato da ignoti, riaccende vecchie ruggini. Il polacco, cresciuto nel settore giovanile della Roma e protagonista di un percorso fino alla prima squadra, aveva vissuto un rapporto sempre più complicato con la piazza negli ultimi mesi della sua avventura in giallorosso, accompagnato spesso dai fischi dell’Olimpico.

Il trasferimento prima all’Inter e poi all’Atalanta ha chiuso ufficialmente la sua esperienza romanista, ma il legame – almeno con una parte della tifoseria – sembra essersi trasformato in risentimento. Un epilogo amaro per un giocatore cresciuto a Trigoria e considerato per anni uno dei simboli del vivaio romanista.

