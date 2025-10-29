Roma, striscione contro Zalewski: “Spione, tradire un amico si chiama infamità” (FOTO)

Non si è ancora chiusa del tutto la frattura tra Nicola Zalewski e una parte della tifoseria giallorossa. Nella notte, infatti, è apparso uno striscione nella zona del Colosseo rivolto all’ex giocatore della Roma, oggi all’Atalanta, con parole durissime:
“Che fossi uno spione lo sapevamo già… Zalewski, tradire un amico si chiama infamità.” Il messaggio, firmato da ignoti, riaccende vecchie ruggini. Il polacco, cresciuto nel settore giovanile della Roma e protagonista di un percorso fino alla prima squadra, aveva vissuto un rapporto sempre più complicato con la piazza negli ultimi mesi della sua avventura in giallorosso, accompagnato spesso dai fischi dell’Olimpico.
Il trasferimento prima all’Inter e poi all’Atalanta ha chiuso ufficialmente la sua esperienza romanista, ma il legame – almeno con una parte della tifoseria – sembra essersi trasformato in risentimento. Un epilogo amaro per un giocatore cresciuto a Trigoria e considerato per anni uno dei simboli del vivaio romanista.
Rieccoli…
Il tifo c’entra poco, si parla di scommesse. Pretendere che il ragazzo stia zitto e magari si prenda una squalifica mi pare troppo, persino per i mentecatti che scrivono sta roba.
Ma dedicarsi ad altro che sputare sentenze su un ragazzo?!
Questo è destabilizzare, non tifo!
Tra quelli che hanno scritto lo striscione tutti santi immagino…
FORZA ROMA
Mo tu dimme adesso come può destabilizzà uno striscione del genere. Ce sta gente ormai è come un disco rotto, appena esce uno striscione dice sempre le stesse cose
perchè dicono che sia uno spione e in che senso ha tradito un amico?
qualcuno lo sa?
Trattatasi di donna rubata a un amico. Sullo spione invece, lì si parla di roba di spogliatoio ai tempi della Roma.
Ma scrivetevi in privato…
ma fate un bel striscione per il grande gasp
Io non darei nemmeno tutta questa importanza ad una nullità, si ignora e basta.
Il giorno che è andato via da Roma è benedetto.
Ma sti c…..
Quoto 😁
basta tifiamo la Roma.questo tumore che ancora pervade una parte della tifoseria! un giorno.forse ci libereremo
Daré visibilita’ a sti pseudo tifosi e’ il problema vero. E a Roma, purtroppo, la visibilta’ a questa gente e’ sempre massima.
Ancora una volta ho la sensazione che una certa parte di cosiddetti tifosi che orbitano vicino alla Roma non gliene freghi proprio niente della squadra. Stanno solo lì a destabilizzare l’ambiente chissà poi per quale losco motivo o tornaconto di qualcuno!!
Povero Colosseo…
Io più delle chiacchiere fuori luogo ,di Zalewski indagherei come l’Atalanta ha dato tutti quei soldi per una riserva pagati ALL’INTER ,e non fatta nessun indagine sulla plusvalenza. Non mi quadra. SEMPRE E SOLO FORZA ROMA 💛❤️
