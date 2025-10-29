Spalletti alla Juventus, Sabatini rivela: “Alla Roma seguivo estasiato i suoi allenamenti. Un giorno mi disse: ‘Lo sai che abbiamo un campione…’”

Luciano Spalletti è pronto a tornare in Serie A. Dopo l’esperienza in chiaroscuro sulla panchina della Nazionale, il tecnico toscano ha detto sì alla Juventus, pronta ad affidargli la guida della squadra dopo l’esonero di Igor Tudor, e stasera sarà allo Stadium per osservare la prestazione dei suoi prossimi calciatori nell’impegno contro l’Udinese.

Sull’argomento è intervenuto Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, che a La Gazzetta dello Sport ha ricordato alcuni episodi del loro periodo insieme in giallorosso: “Spalletti è l’uomo giusto per risollevare la Juventus. Luciano pensava che io non lo volessi alla Roma. Così gli dissi: ‘Se non ti avessi voluto, ora non saresti l’allenatore della Roma’. Seguivo estasiato tutti i suoi allenamenti dalla terrazza di Trigoria: dopo una settimana aveva già la squadra in pugno. Alla Juve può fare lo stesso e riportarla ai vertici.”

Sabatini ha poi raccontato un aneddoto legato ai suoi anni nella Capitale, che ben sintetizza la capacità di Spalletti di valorizzare i talenti nascosti: “Un giorno Luciano venne nel mio ufficio e mi disse: ‘Walter, lo sai che abbiamo un campione?’. Si riferiva a Emerson Palmieri, che allora era solo un giovane in prestito dal Palermo. Spalletti lo fece crescere, lo fece esplodere e da lì partì una carriera che lo ha portato a vincere tutto col Chelsea e a giocare con la Nazionale.”

Fonte: Gazzetta dello Sport