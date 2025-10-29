Attacco a Dybala, Ferguson verso l’addio

Tra Dovbyk e Ferguson, chi ride adesso è Paulo Dybala. Dopo settimane di esperimenti e delusioni, Gasperini sembra aver trovato la sua via: niente più centravanti di ruolo, ma un attacco leggero costruito attorno al talento argentino. La scelta, già vista contro il Sassuolo, ha dato i primi frutti con una prestazione convincente e un gol decisivo della Joya, che si è riappropriato del ruolo di leader tecnico e offensivo della squadra.
Il tecnico di Grugliasco, dunque, è orientato a confermare lo stesso assetto anche stasera contro il Parma, lasciando in panchina sia Dovbyk che Ferguson. L’ucraino, subentrato bene a Reggio Emilia, resta una possibile carta a gara in corso, ma manca ancora la continuità necessaria per conquistare la fiducia piena del mister. Ancora più complicata, invece, la situazione di Ferguson, apparso involuto rispetto alla buona impressione lasciata in estate.
Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe valutando con il Brighton l’ipotesi di interrompere il prestito già a gennaio, una mossa che libererebbe spazio per un nuovo innesto offensivo. Sul taccuino di Massara restano i nomi di Joshua Zirkzee (Manchester United) e Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest), entrambi potenziali rinforzi per dare nuova linfa a un reparto che continua a vivere di alti e bassi.
Nel frattempo, Gasperini si gode la rinascita di Dybala e la risposta del gruppo: questa sera contro il Parma insieme alla Joya dovrebbero trovare spazio Soulè e Pellegrini, in ballottaggio con Bailey. Un attacco light che non darà punti di riferimento alla solida difesa ducale e col quale il tecnico punta a sfatare il tabù Olimpico.
la gazzetta intanto prova a minare lo spogliatoio ma questo loro lo fanno sempre
in questo momento ci sta che l’attacco leggero costruisca di più ma
aspetterei a dire che sia Dovbick che Ferguson siano fuori dai giochi
si sa che Ferguson legge la gazzetta ogni mattina sul cesso, prima di andare a Trigoria…oggi sarà davvero destabilizzato 👍
mi sembra poco probabile che il Brighton possa riprendersi a gennaio un giocatore che ha dato in prestito la scorsa estate e che sta giocando poco. Per quanto riguarda la soluzione Dybala falso nove va ricordato che nelle due prime uscite con questa soluzione offensiva le cose sono andate male, mentre con il Sassuolo con Cristante dietro a Dybala e Bailey la soluzione ha funzionato viste le capacita’ di inserimento dello stesso cristante. Credo che vedremo diverse soluzioni a secondo degli avversari e delle condizioni fisiche di Dybala.
Certo , perché la gazzetta ha fatto questo articolo per destabilizzare Ferguson, no per mettere zizzania tra noi tifosi .
La tua risposta , al messaggio di Paolo 33 ne è la prova.
Poi si sa, che i giornali del nord ,non hanno mai fatto articoli per destabilizzare l’ambiente a Trigoria e dintorni.
Nooo, siamo alcuni di noi ( in primis io) gli unici creduloni.
Non esistono torti arbitrali , non esistono articoli destabilizzanti, non è mai esistita calciopol, e mi fermo qua perché se faccio l’elenco dei presidenti pluripregiudicati che ho visto nel calcio , dal 1980 ad oggi, mi viene l’artrosi al braccio solo per scriverli..
Difficile non essere d’accordo con chi sostiene che per la Roma l’attuale priorità sia trovare un valido attaccante. È tempo che la nostra squadra del cuore segni almeno un paio di gol a partita per farci vivere con un po’ di serenità i momenti finali delle gare.
ma prima di prendere Ferguson non avevano visto che aveva segnato l’ultimo gol ad ottobre 2024 e che non era comunque uno che segnava poi così tanto??
Quello se potemo permette. Giovani cor potenziale ancora inespresso o affermati ma co problemi fisici cronici…
Niente ,non lo hanno visto.
Come la Juve non aveva visto che Zhegrova aveva giocato l’ultima partita a dicembre 2024…che il Napoli non aveva visto che De Brufne era ( ed è fraccico)
Che il Milan non ha visto che Gimenez può giocare solo nel campionato olandese ..
Penso che bastano come esempi , per fare capire che , non siano solo noi i cosiddetti incapaci nel calciomercato .
Mi dispiace per Ferguson perché durante l’estate sembrava proprio il giocatore giusto… movimenti giusti, tecnica e gol.
Si vede appesantito ultimamente e questo è segno che tra carbonare ed allenamenti fatti male (Gasp ha detto che qualche giorno fa ha fatto il suo primo allenamento giusto), non ha la mentalità giusta per esplodere.
Con Gasp questo tipo di attitudine ha vita brevissima e dubito che riesca a far cambiare idea al mister. Al contrario Dovbik sta quantomeno dimostrando impegno e sacrificio durante gli allenamenti.
In virtù di questo credo che uno switch Ferguson/Zirkzee possa essere la mossa giusta senza spese aggiuntive e senza rischi.
A quel punto ti rimangono i soldi (che avevi già a disposizione nel mercato estivo), per prendere un esterno destro con le giuste caratteristiche (Lookman in prestito oneroso con obbligo?).
Poi manderei in prestito Pisilli (che è più adatto ad un altro tipo di modulo) e prenderei un centrale che si adatti di più allo stile di gioco del mister.
L’ideale sarebbe anche fare uno switch tra Dovbik e una punta stile Kean ma per questo tipo di movimenti sarà necessario attendere il prossimo mercato estivo dove dovremmo avere meno pressioni dal fair play finanziarioz
Sarei davvero curioso di sapere se le radio e i giornalisti locali di Milano, Torino, Napoli, Firenze ecc. sparino certe bordate continuamente verso la squadra del posto per demolirla colpetto dopo colpetto. Ma anche basta!!! Perchè destabilizzare ulteriormente giocatori in difficoltà? Oltre ai tifosi e la Società stessa…
Beh , alcuni tifosi sui social ,se vincono si esaltano , se perdono massacrano tutti.
Ma generalmente opinionisti, giornalisti ed ex giocatori tendono a giustificare , a fare quadrato intorno alla squadra, almeno questo è quello che vedo , facendo zapping col telecomando, nelle varie TV locali napoletane.
Pensa che, il gesto di Lucca ( vergognoso) fatto nei confronti dell’arbitro di PSV Napoli 6-2🤣, è stato giustificato da Bruno Giordano , dicendo che lui non voleva offendere l’arbitro , ma gli stava dicendo che era calcio d’angolo perché il difensore aveva colpito il pallone con la testa.
Ora prova ad immaginare la stessa situazione , fatta da un nostro giocatore, in una partita terminata 6-2 per i nostri avversari , ecco pensa a cosa sarebbe successo nelle varie trasmissioni TV e radio romane e non.
I “Cazzettari” non se smentiscono mai..!!!
“Dopo settimane di esperimenti e delusioni, Gasperini sembra aver trovato la sua via”
Ma davvero dite?
Nemmeno avessimo vinto 2-3 partite con una goleada.
Con o senza centroavanti segnamo comunque pochissimo.
Giusto, ma la solidità difensiva ?
Perché segnamo poco, ma per segnarci dobbiamo scendere sbracati in campo come successo col Plzen per esempio. Solo così possono vedere la nostra porta.
spero solo che se così fosse, a sostegno di Dybala continui a esserci Cristante che abbiamo vinto contro il Sassuolo
vedo un doppio mento nascente. ..sovrappeso? che ne dite?
se sta a magnà tutto lo stipendio tra amatriciane, carbonare, cacio e pepe, pajate, abbacchi e code alla vaccinara e du romanelle co e ciambellette ar vino
All’Olimpico va schierata una squadra d’attacco e non con il falso centravanti. Dobbiamo giocare con i blocchi forti, come facevano i Centurioni Romani, fare blocco tutti insieme, schieriamo una squadra veloce su tutte le posizioni. L’Olimpico deve diventare il Colosseo, uscire con zero punti👎
Mi permetto di avere qualche dubbio sull’impiego d Dybala e Soulè insieme,visti i precedenti di Torino ed in Coppa. Comunque se Gasperini ne è convinto ,speriamo che stavolta funzioni. Stasera non menne frega come,ma voglio i i tre punti,scaturissero pure dall’unico tiro in porta….
Se la matematica non è una opinione in attacco serve una rivoluzione. A gennaio dobbiamo acquistare due centravanti e non uno.
Amatriciane Gricie Carbonare, quel doppio mento di Ferguson non è un caso
Chiunque giochi bisogna vincere.Daje Roma
Probabilmente Ferguson non sarebbe rimasto anche se avesse fatto meglio, costa troppo.
Mettiamoci anche il fatto che quei soldi non li vale affatto.
Insomma, solito articolo giornalistico da “grazie ar ca….”
