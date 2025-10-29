Attacco a Dybala, Ferguson verso l’addio

Tra Dovbyk e Ferguson, chi ride adesso è Paulo Dybala. Dopo settimane di esperimenti e delusioni, Gasperini sembra aver trovato la sua via: niente più centravanti di ruolo, ma un attacco leggero costruito attorno al talento argentino. La scelta, già vista contro il Sassuolo, ha dato i primi frutti con una prestazione convincente e un gol decisivo della Joya, che si è riappropriato del ruolo di leader tecnico e offensivo della squadra.

Il tecnico di Grugliasco, dunque, è orientato a confermare lo stesso assetto anche stasera contro il Parma, lasciando in panchina sia Dovbyk che Ferguson. L’ucraino, subentrato bene a Reggio Emilia, resta una possibile carta a gara in corso, ma manca ancora la continuità necessaria per conquistare la fiducia piena del mister. Ancora più complicata, invece, la situazione di Ferguson, apparso involuto rispetto alla buona impressione lasciata in estate.

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la Roma starebbe valutando con il Brighton l’ipotesi di interrompere il prestito già a gennaio, una mossa che libererebbe spazio per un nuovo innesto offensivo. Sul taccuino di Massara restano i nomi di Joshua Zirkzee (Manchester United) e Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest), entrambi potenziali rinforzi per dare nuova linfa a un reparto che continua a vivere di alti e bassi.

Nel frattempo, Gasperini si gode la rinascita di Dybala e la risposta del gruppo: questa sera contro il Parma insieme alla Joya dovrebbero trovare spazio Soulè e Pellegrini, in ballottaggio con Bailey. Un attacco light che non darà punti di riferimento alla solida difesa ducale e col quale il tecnico punta a sfatare il tabù Olimpico.

