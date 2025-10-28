Roma-Parma: le ultime sulle formazioni, dove vederla e il probabile risultato

La Roma torna all’Olimpico per affrontare il Parma nella 9ª giornata di Serie A. Fischio d’inizio mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30. Dopo la vittoria sul campo del Sassuolo, la squadra di Gian Piero Gasperini — capolista insieme al Napoli — vuole ritrovare anche il successo casalingo, dove finora sono arrivate solo delusioni. Di fronte ci sarà un Parma in difficoltà, reduce da un periodo complicato e alle prese con diverse assenze.

Le ultime sulle squadre

In casa Roma, Gasperini valuta poche rotazioni: Dybala resta al centro dell’attacco dopo la prova convincente di Reggio Emilia, con Soulé e Pellegrini alle sue spalle. In mezzo al campo confermato Koné accanto a Cristante, mentre sulle fasce dovrebbero agire Rensch e Wesley, con Tsimikas ancora dietro nelle gerarchie. Angeliño non è recuperato e prosegue il lavoro individuale.

Il Parma, invece, deve fare i conti con un’infermeria piena. Cuesta non rinuncia al 3-5-2, affidandosi al tandem offensivo Cutrone-Pellegrino e alla regia di Bernabé. Almqvist tenterà un recupero in extremis, ma le speranze sono ridotte. Out Keita.

Dove vederla in tv e streaming

Roma-Parma sarà trasmessa mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30 in diretta su DAZN e Sky Sport (canale 251). Sarà inoltre disponibile in streaming su NOW TV e tramite app DAZN su smart TV, tablet e dispositivi mobili.

Quote e probabile risultato

Le agenzie di scommesse vedono nettamente favorita la Roma. Il risultato più probabile secondo i bookmaker è 2-0 o 2-1 per i giallorossi, con Gasperini che punta a prolungare la serie positiva in trasferta e invertire la rotta all’Olimpico.

Vittoria Roma: 1.50 – 1.53

Pareggio: 4.00 – 4.25

Vittoria Parma: 6.60

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gian Piero Gasperini.

Parma (3-5-2): Chichizola; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Estevez, Bernabé, Sorensen, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All.: Fabio Cuesta.

Arbitro: Crezzini

Assistenti: Peretti, Zingarelli

IV uomo: La Penna

VAR: Aureliano

AVAR: Maggioni

Giallorossi.net – T. De Cortis