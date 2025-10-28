SERIE A – Camarda sbaglia un rigore, il Napoli passa a Lecce (0-1)

Il Napoli non si ferma più. Dopo la vittoria contro l’Inter, la squadra di Antonio Conte passa anche al Via del Mare, battendo il Lecce 1-0 nell’anticipo della nona giornata di Serie A.
Decisivo ancora una volta Frank Anguissa, autore del gol-partita al 69’, dopo che nel primo tempo il Lecce aveva sprecato la grande occasione del vantaggio con Camarda, che al 56’ ha fallito un calcio di rigore.
Gli azzurri si confermano così in testa alla classifica con 21 punti, portandosi a +3 sulla Roma di Gasperini, attesa domani all’Olimpico contro il Parma. Resta complicata invece la situazione del Lecce, fermo a quota 6 punti e con un solo successo nelle ultime sette giornate.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
e te pareva
Questi hanno più c… o della Juve dei tempi d’oro!
a Camarda ma v………o
Ero sicuro, poi ci si mette pure il Lecce che sbaglia il rigore.
Contro il c… non c’è partita.
Daje Roma
Agghiaggiande
Anguissa costato SEDICI MILIONI, ha na roba come 20 gol in Serie A DA MEDIANO. Qui c’è solo sa fare i complimenti alla competenza di Giuntoli e De Laurentiis e imprecare per l’infinità di cazzate che questi americani hanno commesso da quando hanno comprato la Roma.
Purtroppo hanno un gran portiere che para i rigiri…. E’ una grande dote…. Se c’ era meret…… Chissà….
ragazzi ma siamo seri veramente pensate al risultato del Napoli come se fossimo in competizione con loro?
l’obbiettivo nostro è arrivare quarti, e ci vorrà veramente un miracolo, ma veramente credete di poter competere per lo scudetto con sta squadra?
Scansatevi che lo batto io,a 17 anni so un veterano che ve credete…
Adesso va di moda Camarda.
Novello Van Basten a detta di Ibrahimovic.
Che fortuna sto Conte lui Costantino e tutto i suoi seguaci fortunati …che gran bacio de c…o
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.