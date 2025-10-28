FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 28 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:10 – Cassano, attacco (volgare) a Mou e Allegri
Antonio Cassano torna a criticare Massimiliano Allegri e Josè Mourinho durante Viva el Futbol: “Non lo paragono a Conte, Sarri e Gasperini: almeno le loro squadre hanno un’identità, quelle di Allegri no, fanno un gol e si chiudono. Non migliora nessuno”. Poi la stoccata: “Allegri e Mourinho hanno vinto, ma i trofei possono metterseli nel c**o. Conta lasciare qualcosa nel cuore della gente”. (Viva el Futbol)
Ore 9:30 – Roma, verso il Parma: Dybala e Soulé dal 1’
Dopo la vittoria col Sassuolo, la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria. Gasperini prepara la sfida col Parma con nuove rotazioni: Dybala sarà confermato titolare insieme a Soulé, favorito su Bailey. Tsimikas verso la bocciatura, a sinistra pronto Wesley (o El Shaarawy), mentre a destra può toccare a Rensch. A centrocampo ballottaggio tra Pellegrini e il trio Koné-El Aynaoui-Cristante. (Corriere dello Sport)
Ore 8:15 – Gasperini elogia Cristante: “Giocatore di assoluta maturità”
Gasperini incorona Bryan Cristante: “È un giocatore di assoluta maturità, conosce il gioco”. Il centrocampista, punto fermo di ogni allenatore passato da Trigoria, ha saltato appena 15 partite in cinque stagioni. A Reggio Emilia il tecnico lo ha riproposto nel ruolo di trequartista, lo stesso che gli aveva cucito addosso ai tempi dell’Atalanta, e lui ha risposto con una prova da leader. (Il Messaggero)
D’altronde il caro Pelle ne vale 3, come ci imperlò* Mou.
* “imperlò”, 3a persona singolare del verbo “imperlare”, in altri contesti anche “impirlare”.
Mi pare che Wesley sia migliore al suo posto naturale a destra, Rensch sa anche lui giocare a sinistra e lo fa piu tosto bene
si, inoltre anche il tandem Dybala-Soule ha gia dimostrato di non funzionare. occhio a prendere sottogamba il Parma, che potrebbe rivelarsi un cetriolo (gia che si parla anche di Cassano)
A Cassa’ ner core della gente rimangono i trofei e le vittorie
Mazzone? Ranieri? tanto per dirne due che qua non hanno vinto, ma che sono nel cuore molto più di chi ha vinto qualcosa…
A noi Mou ha lasciato una Coppa Europa.
cassano magna de meno invece de sparà str….e
e soprattutto….levateje er vino
Ma che parla a fa che scappò da Roma abbandonando tutto e tutti per i soldi andando poi a diventare una botte de lardo….ma falla finita ringrazia Dio che un dono te lo ha regalato senno sai che fine facevi magari forse eri anche in galera visto dove vivevi e che gente frequentavi …. quindi per favore quando parli rilucida la tua vita prima di infangare ed insultare quella delle altre persone.
Cassano il solito principe quando fa dichiarazioni!
