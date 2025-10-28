ROMA-PARMA: i convocati di Gasperini

Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista dei convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Parma. Il tecnico di Grugliasco potrà contare sull’intero gruppo a disposizione, a eccezion fatta per Angelino, ancora fermo ai box.

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangare, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
