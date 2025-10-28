Papu Gomez svela il segreto di Gasperini: “Ti entra in testa e ti cambia. Ma se molli…”

Un legame profondo, costruito in cinque anni di calcio spettacolare e risultati storici. Papu Gomez è stato uno dei simboli della prima Atalanta di Gian Piero Gasperini, e ancora oggi parla del tecnico con rispetto e ammirazione. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano nerazzurro — oggi svincolato — ha raccontato cosa rende unico l’attuale allenatore della Roma.

“Gasp non è uno che fa cose molto diverse da altri allenatori”, ha esordito il Papu. “La differenza è che lui, oltre all’aspetto fisico, ti entra in testa. Ti spinge a dare sempre il massimo, e se sei intelligente e riesci a reggere quel livello di intensità, ti fa diventare un calciatore migliore. Ma se mentalmente sei uno che molla, con lui non ce la fai, questa è la prima cosa”.

Negli anni molti ex giocatori di Gasperini hanno sottolineato la durezza della sua preparazione atletica come chiave del successo. Gomez, però, sposta il baricentro sul piano mentale: “Sì, si lavora tanto fisicamente, ma la vera forza di Gasperini è la mente: ti convince, ti entra dentro, ti fa credere nelle sue idee e nelle tue possibilità. È lì che cambia i giocatori”.

C’è anche una componente tattica che, secondo l’argentino, non va sottovalutata: “Le partite le vede bene, le prepara ancora meglio. Ha i suoi moduli, ma sa adattarsi alle caratteristiche dei giocatori. Il segreto è che ti convince, e quando ci credi davvero, con lui puoi arrivare ovunque”. Un ritratto lucido e sincero di un tecnico che continua a lasciare il segno — ieri a Bergamo, oggi a Trigoria.

Fonte: Sky Sport

