Gasp l’alchimista: la Roma cambia e vince

Niente bomber da doppia cifra? Nessun problema. La Roma di Gasperini ha trovato un modo tutto suo per vincere e tornare in vetta alla classifica. Dietro i risultati di questi primi mesi c’è la mano inconfondibile del tecnico di Grugliasco, un vero e proprio alchimista del gioco, capace di reinventare la sua squadra e farla rendere oltre i limiti del materiale a disposizione.

Come riporta oggi Leggo, Gasp ha lavorato sull’intensità offensiva e sull’occupazione dell’area avversaria, con numeri che parlano chiaro: 26 tiri in porta tra Inter e Sassuolo. Ma non solo: ha saputo rielaborare idee e intuizioni del suo passato. Dybala, oggi al centro del progetto, gli ricorda il giovane talento del Palermo, quando giocava da prima o seconda punta accanto a Miccoli o Ilicic. Ora l’argentino guida un tridente tecnico e fluido, senza un vero centravanti, e si candida per due obiettivi personali: il Mondiale e il rinnovo.

Dietro di lui, Cristante è stato spostato più avanti, proprio come ai tempi dell’Atalanta, quando da trequartista alla Pasalic segnò 12 gol in una stagione. E poi ci sono le mosse da “alchimista moderno”: Wesley utilizzato su entrambe le fasce, Hermoso adattato nel terzetto difensivo, e i vari El Aynaoui, Pellegrini e Pisilli alternati tra mediana e trequarti. “La Roma sta sperimentando soluzioni”, ha spiegato Gasperini. E i risultati gli danno ragione.

Domani contro il Parma sarà turnover mirato: pronti Soulé, Pellegrini e forse Rensch, per gestire i cinque impegni in 15 giorni. Intanto le cifre raccontano una squadra in salute: prima in classifica dopo nove giornate per la prima volta dal 2013, cinque vittorie esterne consecutive come non accadeva dai tempi di Di Francesco (2017), e 67 punti raccolti nell’anno solare, otto in più del Napoli.

Ora Gasp guarda avanti: il prossimo passo è trasformare l’Olimpico nel suo fortino, per completare la crescita di una Roma che, senza un vero bomber, ha trovato una nuova, sorprendente identità.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport

