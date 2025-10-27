Milan-Roma, l’annuncio di DAZN: la gara sarà trasmessa in chiaro

L’avvicinamento al secondo grande big match della stagione in casa Roma parte nel migliore dei modi. Dopo il successo sul campo del Sassuolo, la squadra di Gian Piero Gasperini prepara ora la doppia sfida che può indirizzare il cammino giallorosso: mercoledì contro il Parma all’Olimpico, poi domenica sera a San Siro contro il Milan.

Una sfida che, classifica alla mano, vale la vetta della Serie A, e che si preannuncia come uno degli appuntamenti clou della stagione. Per l’occasione, DAZN ha annunciato una trasmissione gratuita dell’incontro, aprendo la visione anche ai non abbonati.

L’annuncio è arrivato direttamente sui social dell’emittente con un messaggio chiaro e carico di entusiasmo: “Sognando la vetta”. Il collegamento pregara è previsto a partire dalle 19:30, con analisi, interviste e commenti in attesa del fischio d’inizio. Una serata da non perdere per i tifosi romanisti, pronti a sognare ancora insieme alla squadra di Gasperini.