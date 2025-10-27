FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 27 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:45 – Buon compleanno Elsha, compie 33 anni
L’attaccante giallorosso Stephan El Shaarawy compie oggi 33 anni. La Roma ha fatto gli auguri al Faraone con un tweet: “Auguri Stephan!”, scrive il club sui social.
Ore 9:30 – Beatrice, il papà: “Un mare di solidarietà, anche dalla Roma”
Andrea Bellucci, padre di Beatrice, la ventenne morta nel tragico incidente sulla Cristoforo Colombo, ha ricordato la figlia con commozione al Corriere della Sera: “Era un vulcano, piena di vita. Chiamatemi Beba Kardashian, diceva scherzando. Una ragazza pulita, senza vizi. Quello che sta accadendo, la solidarietà, il messaggio della Roma, dimostrano quanto fosse amata”. (Corriere della Sera)
Ore 8:40 – Sassuolo-Roma 0-1, le pagelle dei quotidiani
La Roma espugna il Mapei Stadium: Dybala, autore del gol vittoria, è il migliore in campo per tutti i quotidiani (voto medio 7.5). Ottime prove anche per Cristante (7-7.5), reinventato trequartista, e Wesley (7-7.5) dominante sulla fascia. Bene anche Mancini e Ndicka, solidi dietro. Gasperini promosso con un 7 pieno. L’unico insufficiente è Tsimikas, tra il 5 e il 5,5.
