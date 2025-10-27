ULTIME DA TRIGORIA – Testa al Parma: Ferguson in gruppo, ancora out Angeliño

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, la Roma è tornata subito a lavorare a Trigoria. Questa mattina i giallorossi hanno iniziato la preparazione in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Parma (ore 18:30) all’Olimpico.

Come di consueto, gruppo diviso in due parti: seduta di scarico per i titolari di Reggio Emilia e allenamento completo per il resto della squadra.

Buone notizie per Evan Ferguson, tornato regolarmente in gruppo dopo il colpo alla caviglia rimediato nella rifinitura di sabato che lo aveva costretto a dare forfait contro il Sassuolo. Ancora assente Angeliño, che prosegue il programma di recupero individuale dopo i problemi fisici delle ultime settimane.

Domani è già tempo di rifinitura, con Gasperini che ha scelto di non parlare alla stampa considerando i tempi stretti e le tante partite ravvicinate di queste settimane.

