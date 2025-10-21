Angelino, lo stop si prolunga: incerto il rientro dello spagnolo

Angeliño resta ai box e in casa Roma cresce la preoccupazione per le sue condizioni. Nei giorni scorsi il club aveva fatto sapere che il terzino spagnolo era alle prese con una bronchite asmatica, motivo per cui non aveva preso parte alla sfida con l’Inter. Ora, però, Sky Sport parla di problemi fisici non meglio specificati che lo terranno lontano dai campi per “qualche settimana”.

Non è chiaro se si tratti di una conseguenza del malessere precedente o di un nuovo fastidio emerso in questi giorni. Di certo, Angeliño salterà la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen e resterà fermo anche per le prossime gare di campionato, probabilmente fino alla prossima pausa. Il giocatore dovrà essere ricondizionato fisicamente prima di poter tornare a disposizione di Gasperini.

Sulla corsia sinistra, intanto, si prepara Tsimikas, che prenderà il posto del difensore spagnolo già nella gara di giovedì all’Olimpico. Rensch e Wesley saranno le alternative. Scelte obbligate per un tecnico che dovrà fare i conti ancora una volta con un organico ridotto proprio nel momento in cui il calendario si fa più fitto.

