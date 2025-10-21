FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 21 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:35 – Roma-Plzen, arbitra il turno Meler
Sarà Halil Umut Meler l’arbitro di Roma-Viktoria Plzen, match valido per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Il fischietto turco sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Abdullah Özkara e Bersan Duran, mentre il IV Uomo sarà Kadir Sağlam. Al VAR ci sarà lo svizzero Fedayi San, mentre l’AVAR sarà il francese Jérôme Brisard. Sarà il primo incrocio tra l’arbitro e le due squadre. (uefa.com)
Ore 9:30 – Le arti marziali prima dei calcio. Ziolkowski cresce
Cresciuto tra arti marziali e calcio, Jan Ziolkowski, 20 anni, è passato dal Legia Varsavia alla Roma dopo un lungo braccio di ferro estivo. Voluto dal ds Massara, ha rifiutato offerte da Udinese, Borussia Mönchengladbach e Lione. Contro l’Inter ha mostrato personalità e ora punta a partire titolare in Europa League contro il Viktoria Plzen. (Il Messaggero)
Ore 8:40 – Mancini fa il leader, con Gasp è al top
Solo tre gol subiti in sette partite: la Roma di Gasperini ha la miglior difesa della Serie A e il simbolo è Gianluca Mancini. Il centrale, trasformato dal tecnico in regista difensivo, guida il reparto con carisma e lucidità. Tornato in Nazionale, ha segnato contro Israele confermando il suo momento d’oro. Il rinnovo col club, in scadenza nel 2027, sarà presto tema di discussione. (Corriere della Sera)
Ore 8:15 – Doppio problema: pochi gol e Olimpico stregato
La Roma di Gasperini vola in trasferta ma inciampa in casa: tre sconfitte su cinque all’Olimpico, dove continua a segnare col contagocce (9 gol totali, uno ogni 90 minuti). Il tecnico, criticato dopo il ko con l’Inter, continua a cercare la formula giusta e non esclude di riprovare il tridente leggero con Dybala, Soulé e Pellegrini. (La Repubblica)
