Roma, Gasp prepara una mini-rivoluzione

Tornare subito a vincere: è l’imperativo di casa Roma alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen. Serve una risposta immediata dopo il ko con l’Inter, sia per non complicare il cammino europeo sia per rilanciarsi in campionato, dove le gare con Sassuolo e Parma potrebbero riportare i giallorossi in vetta. Tre partite in sette giorni, insomma, che obbligano Gian Piero Gasperini a cambiare qualcosa.

Come riportano oggi un po’ tutti i quotidiani, il tecnico sta pensando a una piccola rivoluzione, spinto dalla necessità di gestire le energie e far fronte alle assenze. Finora il turnover ha convinto poco, ma non ci sono alternative: i soliti tredici-quattordici non possono reggere da soli un doppio impegno prolungato.

In difesa le prime novità: a sinistra Wesley ha guadagnato la fiducia dell’allenatore, soprattutto considerando che Angeliño resta fermo ai box. Lo spagnolo non si è ancora ripreso dalla bronchite asmatica e, secondo quanto trapela, accusa anche noie muscolari: tempi di recupero ancora indefiniti. Sull’altro lato si giocano una maglia Celik e Rensch, mentre nel terzetto arretrato è pronto al grande salto Jan Ziolkowski, ormai pienamente integrato nel gruppo e pronto per una maglia da titolare.

A centrocampo la coperta resta corta. El Aynaoui dovrebbe partire dal 1’ contro il Viktoria Plzen, ma non ha ancora convinto Gasperini. La rivoluzione vera, però, riguarda l’attacco. Il tridente Dybala–Soulé–Bailey è oggi la soluzione preferita da Gasperini, che punta su tecnica e velocità per ritrovare incisività.

Contro il Viktoria toccherà ancora a Dovbyk, nettamente favorito su Ferguson, ma già con il Sassuolo potrebbe ripresentarsi l’assetto leggero in attesa di gennaio, quando il tecnico spera nell’arrivo di una punta: i nomi caldi restano Zirkzee e Kalimuendo. Nel frattempo El Shaarawy sta perdendo posizioni nella testa del tecnico: il suo addio a giugno a scadenza di contratto è ormai scontato.

