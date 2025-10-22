Roma, Gasp prepara una mini-rivoluzione

Tornare subito a vincere: è l’imperativo di casa Roma alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen. Serve una risposta immediata dopo il ko con l’Inter, sia per non complicare il cammino europeo sia per rilanciarsi in campionato, dove le gare con Sassuolo e Parma potrebbero riportare i giallorossi in vetta. Tre partite in sette giorni, insomma, che obbligano Gian Piero Gasperini a cambiare qualcosa.
Come riportano oggi un po’ tutti i quotidiani, il tecnico sta pensando a una piccola rivoluzione, spinto dalla necessità di gestire le energie e far fronte alle assenze. Finora il turnover ha convinto poco, ma non ci sono alternative: i soliti tredici-quattordici non possono reggere da soli un doppio impegno prolungato.
In difesa le prime novità: a sinistra Wesley ha guadagnato la fiducia dell’allenatore, soprattutto considerando che Angeliño resta fermo ai box. Lo spagnolo non si è ancora ripreso dalla bronchite asmatica e, secondo quanto trapela, accusa anche noie muscolari: tempi di recupero ancora indefiniti. Sull’altro lato si giocano una maglia Celik e Rensch, mentre nel terzetto arretrato è pronto al grande salto Jan Ziolkowski, ormai pienamente integrato nel gruppo e pronto per una maglia da titolare.
A centrocampo la coperta resta corta. El Aynaoui dovrebbe partire dal 1’ contro il Viktoria Plzen, ma non ha ancora convinto Gasperini. La rivoluzione vera, però, riguarda l’attacco. Il tridente Dybala–Soulé–Bailey è oggi la soluzione preferita da Gasperini, che punta su tecnica e velocità per ritrovare incisività.
Contro il Viktoria toccherà ancora a Dovbyk, nettamente favorito su Ferguson, ma già con il Sassuolo potrebbe ripresentarsi l’assetto leggero in attesa di gennaio, quando il tecnico spera nell’arrivo di una punta: i nomi caldi restano Zirkzee e Kalimuendo. Nel frattempo El Shaarawy sta perdendo posizioni nella testa del tecnico: il suo addio a giugno a scadenza di contratto è ormai scontato.
perché, finora, cosa ha fatto ? con le mini rivoluzioni 3 partite perse in casa e il bello, che ci siamo fatti abbindolare con la storiella della difesa più forte d’Europa… Ah, diceva qualcuno, se avessi avuto una grande stampa romana…
Stefano, faccio fatica a capire il tuo commento.
che domenica Gasperini poteva essere più conservativo possiamo essere d’accordo, al netto che è sempre l’allenatore che vede e guarda la squadra in settimana.
il problema è che la Roma non segna, che di due attaccanti non ne fai uno, altrimenti, dopo il secondo tempo di domenica, forse oggi scrivevi altro.
Non ho capito cosa c’entra la stampa romana
primi in classisfica
Noi siamo la difesa più forte d’Europa. Pure del Grande Real O napule.
Io vorrei , se possibile, capire di come se fa a prendere 6 babà dal Psv .
La squadra campione d’Italia, quella col presidente presente, col direttore sportivo italiano , quella con il tecnico vincente ( che ha già scaricato tutto sui giocatori , specialmente i nuovi , e sull’ambiente) quella che tiene o bilancio sano, quella che ha speso più di 200 mln di euro sul mercato ..
Invece noi, per una parte della stampa e per una parte di tifosi siamo i derelitti, gli incompetenti, i poveretti.
Intanto stiamo lì, nonostante gli attaccanti non segnano , nonostante gli infortuni, nonostante le porcherie arbitrali.
Quello che conta è la testa dei giocatori e Ranieri ha avuto il merito di trasformarla in meglio , la Roma è vero che perde le gare, soprattutto in casa , ( tre 0-1) ma non ha mai sbragato ( come successo al Grande Napule ieri sera), non subiamo
gli avversari , anzi si vede una squadra che lotta , che si impegna.
Ieri sera è andata in onda la vergogna del calcio italiano, la squadra campione d’Italia , presa a pallonate, non dal Manchester o dal Bayern Monaco , ma dal Psv , pensa che gioca con Salah -Eddine in campo…
più gli avversari per tutta la gara
Stefano 66, di mestiere boh, ma fine conoscitore di tattica e soprattutto di analisi statistica. Giampiero Gasperini, una vita in Serie A, un’Europa League, stia attento.
A parte i beceri discorsi sulla stampa romana (leggo sciocchezze ovunque) il punto è che NON BISOGNA INVENTARE SOLUZIONI IMPROBABILI. Abbiamo due prime punte di alto livello che vanno aspettate e recuperate (salvo acquistarne un altra). Dybala falso nove non ci può giocare, a meno che non si riesca a ringiovanirlo di 7/8 anni. Ad oggi Paulo è un grande giocatore che ha concluso la sua parabola discendente (iniziata per motivi fisici già da 5/6 anni, ovvero dagli ultimi anni di Juve…per questo arrivò a zero euro) e può essere utile solo a partita in corso. Infatti le sue apparizioni da titolare coincidono con le sconfitte. E non è affatto un caso.
Caro Stefano cambia il pappagalletto che ti pesca il bigliettino ogni mattina per aiutarti a dire qualcosa sulla Roma……se cominci così….
Che c’entra in tutto questo la famosa frase di Franco Sensi sulla stampa romana faccio fatica a capirlo, anche perché da allora è cambiato tutto nel calcio e dintorni.
Per quanto riguarda le “faccende partenopee” prima di fare le “perculatio” nei loro confronti per il risultato di CL… su come si gestisce una società calcistica (visti i loro risultati rispetto ai nostri) e su “come si fa a prendere 6 goals dal PSV” sarebbe cosa buona e giusta ricordarsi di certe nostre “esibizioni” tipo Bodo Glimt o Fiorentina, oltre che quelle indimenticabili a Manchester o col Bayern o con il Barca.
Per quanto riguarda “la miglior difesa d’Europa”… ma fate sul serio o è tanto così per darsi un tono?
La perculatio fa parte del tifo, se bisogna risalire al pregresso , allora io ricordo che i pulcinella , erano 33 anni che non vincevano uno scudetto , in cui hanno fatto 2 retrocessioni dalla seria A alla B , una da ultimi in classifica l’anno del nostro scudetto, ( come si vuole classificarla quella stagione? La goduria perfetta?) che sono falliti ( noi no, noi no, meglio i settimi posti ) che hanno giocato è fatto figure di m…con Treviso (5-1) Albinoleffe ( 3-1) Sassari Torres , Juve. Stabia, Chieti, Acireale , Giarre ecr ect che l’ultimo scudetto glielo ha regalato l”Inter pareggiando con Parma e lazio.
Che ci sta una piccola differenza. noi quando abbiamo perso contro fiorentina e Bodo Glimt , non tenevamo lo scudetto sul petto.
Qua sopra , e non solo, è stato detto che, quelle deblache erano figlie della mancanza di un presidente, di programmazione, e di non aver speso mln su mln sul calcio mercato .
Se poi volete avere sentire ragione che devo dire , avete ragione, hai ragione .. contento?
I fatti contano , mai nella storia del calcio italiano una squadra con lo scudetto sul petto ( a parte a lazzie che non conta) ha mai fatto una figura di merdx storica, hanno superato pure quella fatta dall”Inter in finale , ma almeno loro le hanno prese dal Psg.
Fino ad oggi ( e spero per molto tempo ancora ) , restando nell’attuale, tutti i pronostici nefasti ( per noi ) e trionfalistici per gli altri , stanno andando a farsi friggere .
Noi senza attaccanti che segnano stiamo a pari punti con lo squadrone del napule , che ha speso + di 200 mln sul mercato per fare queste figure
Manchester 2-0
Milan 2-1 ( col Milan in 10)
Torino 1-0
PSV 6-2
Ah già tengono gli infortuni …e anche qui casca l”asino , ma non eravamo solo noi gli incompetenti, i derelitti , i dilettanti ?
Ah può capitare ..
Gaetà a me sembra che più che essere romanista sei antinapoletano, o sbaglio?
I pareri non servono a niente difronte ai numeri. I numeri della Roma a partire da gennaio sono quelli di un top team, quindi non sono riferiti alle 6 partite di campionato. E’ la miglior difesa d’europa, i numeri dicono questo e nessuno può dire il contrario neanche uno sbiadito come te. Attento, nella partita di domenica abbiamo messo sotto una delle squadre più in forma d’europa ed è rientrato un’esterno che molto probabilmente farà cambiare marcia all’attacco. Tanti saluti a Sarri. Ti ripeto attento che ci sono tutti gli ingredienti per far una torta squisita, basta non farsi condizionare da un’ambiente malato
Ma così non è una rivoluzione, quanto un “consolidamento” di tendenze.
Il complesso di queste anticipazioni porta a che, nelle linee essenziali, si tende a riproporre la formazione del primo tempo con l’Inter (tridente leggero) in campionato, aggiunto Bailey in cerca di minuti (che però dovrebbe giocare 2 partite in tre giorni), al posto di Pelle (eito inevitabile, come l’anno scorso rispetto alle iniziali buone intenzioni di Ranieri)…ma si insiste con Wesley a sx, e Celik utilizzabile a tutta fascia.
Mentre, in coppa, le rotazioni, con la sola eccezione di Ziolkowsky, sono ancora dentro i 13-14, – che, al più diventano 15 -, che, si dice, non dovrebbero essere spremuti; e nei quali, statisticamente, non può non mettersi EA, che rimane pur sempre l’unico altro centrocampista considerato utilizzabile da Gasp, sottolineando pure che “ancora non lo ha convinto”. Stesso discorso per Rensch (che, chiamato in causa, per la verità, è parso più solido e tecnico dello stesso Wesley)
Più che un vero turn-over, si tratterebbe di un limitato progressivo inserimento di un elemento e rotazioni minime, all’interno di un modulo che, tendenzialmente, sfiducia le 2 prime punte (e pone interrogativi sui compiti assegnati a giocatori in origine acquistati per coprire un ruolo preciso…sulla carta).
Speriamo bene…
Per quanto riguarda ciò che ho detto , che siamo la migliore difesa del campionato , parlano i numeri. 3 gol subiti in campionato , tutti e tre in contropiede , se no col caxx che ci segnavano, e 2 in Europa di cui uno su rigore inesistente.
Ma questi riferito solo all’inizio di questa stagione, se poi lo allarghiamo a tutto il girone di ritorno dello scorso campionato , è ancora migliore.
La squadra così come era cominciava a ingranare, bastava non stravolgere la difesa e insistere su un centravanti tra i due che abbiamo, invece è uscito fuori il piccolo chimico….
Ah, quindi Gasperini è un piccolo chimico …
Non è che per caso alcuni giocatori sono , diciamo così, un po’ bolliti?
Tmisikas è bollito? non ha mai giocato, allora l’ abbiamo comprato già bollito… Rensch è bollito? nel derby era stato il migliore poi non l’ abbiamo più visto, sabato bastava mettere lui al posto di Angelino e la difesa era bella che fatta.
I due attaccanti non sono bolliti ma sono semplicemente limitati però bisogna insisterci visto che semmai è più bollito chi li sostituisce cioè Dybala.
Se poi invece come tuo solito vuoi fare passare per bollito Cristante allora mi arrendo di fronte a cotanta incompetenza
La vera rivoluzione sarebbe lasciare come sono le cose che funzionano. Gli esperimenti si fanno in laboratorio non in campo.
Il tridente è meglio con Ferguson–Soulé–Bailey e Dybala a supporto come seconda punta o trequartista.
La speranza da qui a gennaio è che Bailey si riveli una sorpresa/realtà positiva che svegli l’attacco dal suo torpore, se no la vedo un filino dura.
non sono d accordo connil tridente leggero saranno mediocri I nostr centravanti , ma tatticamente un altra cosa , Gasp lo reputo tra I migliori ma questa cosa non mi convince, un appunto su Elsha .ok sara’ indebolito ma con lui sulla fascia la Roma ha sempre vinto
lasciatelo lavorare
Attacco leggero significa non arrivare mai in porta, le sconfitte fino ad oggi hanno insegnato, se continua ….sei de coccio….spiegatemi perche la roma non debba giocare con due punte (anche se scarse)…..ma almeno ci si prova.
gli unici tiri pericolosi contro l’ Inter sono arrivati da due percussioni di Dybala e una di Soulé…
Facciamo riposare Svilar Mancini Ndicka Kone Wesley Soule che stanno giocando sempre. Con i 5 cambi il tournover e necessario altrimenti arriviamo a Natale con la lingua di fuori.
Svilar è quello che si affatica di meno ! Magari nel secondo tempo se dovessimo trovarci in vantaggio farei subentrare il portiere di riserva per dargli vita, dev’essere davvero frustrante farsi 40 e passa panchine
Con il Plzen vinceremo e anche le altre partite. Sono convinto che la Roma ha acquisito le proprie certezze, la sconfitta con l’Inter pesa solo per il punteggio non per la prova (secondo tempo). Penso anche che Dobvik si sbloccherà, nelle ultime gare al di la del gol mangiato, l’ho visto più attivo, deve solo attaccare gli spazi vuoti anzichè stare davanti il difensore. Ne abbiamo di pezzi pregiati, Svilar, Dybala, Soulè, Baily, Mancini, Konè, ci metterei anche Zio, un Celik in grande spolvero e il resto non è certo immondizia! Anche se non ha finalizzato contro l’Inter del secondo tempo, ho visto forse la migliore Roma di inizio stagione, un Inter che fuori casa ha rifilato 4 pallini con facilità ad una squadra di Champions. Sta Roma è forte, deve solo consolidare le proprie certezze, le proprie posizioni in campo sia nei moduli che dei singoli calciatori, non è facile come sembra, nuovo allenatore, nuovi innesti, attaccanti dormienti e quindi alla ricerca di formazioni sperimentali, ma che deve da fà sto poro Gasp!!! Sono fiducioso in una Grande stagione
Lasciasse perdere le mini rivoluzioni e facesse giocare nei ruoli per cui sono stati acquistati i calciatori del mercato estivo, panchinare definitivamente per indurli a lasciare anche a gennaio i vari Pellegrini, Elsha (già fatto bene), Dybala riserva di Soule’, Hermoso. Dentro finalmente Bailey, Ziolkowsky, EA, Ghilardi, Rensch, puntare su Ferguson anziché il palo ucraino, anche Sangare’, a gennaio due punte di forza e grande corsa.
Parrebbe la linea più logica: l’unico argomento contrario, che pare inaggirabile, è che Gasperini li vede ogni giorno in allenamento e, di certo, è un maestro di calcio. Poi, però, in campo li vediamo noi…che dire? Nel calcio, ciò che sembra lineare si afferma di frequente per vie e necessità tortuose.
Il punto negativo rimane la campagna acquisti di Massara. Troppi soldi per due giocatori che non ti cambiano niente. E’ da quando e’ arrivato Monchi con i vari Pellegrini e Cristante che la Roma non ha un centrocampo forte, di livello. A parte Kone’ non ci sono giocatori di livello in mezzo al campo. Se poi per l’attacco spendi 30 milioni per Dovbik che e’ stato preso per una futura squadra in testa di De Rossi con il 4 3 3 allora qualche problema e’ normale che ce l’hai.
Ziocoso potrebbe essere finalmente un giovane di alto livello.
Invece Ghilardi che fine ha fatto, gioca ancora con noi?
Gioca è una parola grossa, per ora.
L’ unica rivoluzione possibile per il calcio gasperiniano credo sia mettere dentro i più freschi, e i più concentrati. Quelli focalizzati sulla riconquista delle seconde palle, verticalità e imbucate. Come abbiamo detto sempre tutti, chi più e chi meno, il suo non è un calcio per pavidi.
Personalmente vedo dentro al progetto tutta la difesa, Koné, Soulé, Wesley, Rensh, Tzimikas, Angelino, Pisilli, ElA, Baldanzi, Dybala, Baily…mi sa basta.
Non sto dicendo che sono i più forti in assoluto ma sono quelli che hanno qualcosa da dare in questo gegen…
Perfettamente d’accordo con Stefano 66. Se continua a mettere giocatori fuori ruolo ( contro l’Inter 4 su 10) finisce male. La difesa più forte d’Europa è una barzelletta: non prendiamo gol semplicemente perché non attacchiamo, se attaccassimo di più prenderemmo più gol, ma forse segneremmo di più e qui naturalmente se invece delle quattro seghe che abbiamo lì davanti, i signori più ricchi del mondo, ma che dico… dell’universo, che tanto piacciono ai Vassalli che infestano questo blog, comprassero dei giocatori veri Gasperini potrebbe far giocare la Roma come la sua Atalanta.
Ma i paletti… il SA l’ FPP e le altre storielle….
Secondo me da oggi in poi gasperini gioca con il 9. In questo caso dobvik o l’irlandese, di piu’ non abbiamo.
Gasperini anche se non lo ammette ha capito La lezione, anche xche ne Avranno parlato con Ranieri, no? Se no Che ci sta’ a fare un dirigente coniscitore di campo come lui?
a me interessa almeno il quarto posto in campionato altrimenti sarà un dramma a giugno. piedi per terra e testa sulle spalle
Che bello leggere “la nostra presunzione”!!!
Ancora si continua a fare i soloni sui ruoli occupati co’ l’Inter!
Ma nessuno che si ricordi o che abbia fatto caso che l’Inter sulle fasce sia stata annullata!!!
A beh, si voleva il 1° tp arrembanti come nella ripresa…!
Ma che vor di’?!
Gasp deve fare TUTTI GLI ESPERIMENTI CUI PENSA!
Perché le cose vanno provate mica te riescono in un amen.
Eppoi, saprà che fare o no?!
D’altronde è giusto il Mister che ci ha dato in testa e in kulo da 5 anni in Italia ed in Europa…!!!
Un attimino di gestione più di chi lo sta BOCCIANDO PER GLI ESPERIMENTI… la conoscerà credo…..
Non creiamo stress, rimettemose a tifa’ e basta, sennò al prossimo ko (tra 10 anni spero…!!!) stamo a fa’ casini de piazza!
FORZA ROMA
Daje Gasp metti dentro Pisilli altrimenti quando gioca?
squadra fatta male non c’è modo di sistemarla in avanti ..
Più che mini rivoluzione, la definirei mini rotazione visto che i giocatori come li giri li giri, sono sempre quelli…Secondo me il Gasp sta saggiando il grado di adattabilita dei giocatori alle varie posizioni in campo, ma finora non ha ottenuto grandi risposte,se non quella di creare confusione anche in chi giocava a destra e ora si deve adattare a sinistra, o magari fare il falso nueve, o fare l’esterno alto con compiti di copertura a tutta fascia…Ti puoi salvare quando incontri squadre di mezza classifica,ma quando c’è da alzare l’asticella vai in difficolta’, specialmente con le squadre che hanno un’organizzazione di gioco ben accertata, cosa che noi ancora non abbiamo…
Quanti allenatori fenomeni contrattualizzati dal proprio divano in pigiama tutto il giorno ascoltando i giornalai in radio.
Ma pensate a tifà, dopo Ranieri finalmente abbiamo un allenatore di calcio che ne capisce, provate voi a vincere alla playstation facendo un mercato con i fichi secchi e con giocatori scoppiati.
FORZA ROMA.
mister mi raccomando non fare un altra delle tue invenzioni
