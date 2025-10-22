Fascia scoperta: Angelino non ce la fa, Gasp a caccia di soluzioni

Fascia scoperta. Di Angeliño non c’è traccia da quasi un mese. L’ultima apparizione del terzino spagnolo risale a Roma–Verona del 28 settembre, poi una lunga assenza scandita da bollettini sempre diversi: prima una sindrome influenzale, poi una bronchite asmatica, fino ai più recenti problemi fisici che ne stanno ritardando ulteriormente il rientro.

Come riporta oggi La Repubblica, Angeliño è ancora debilitato e lontano dalla miglior condizione. Il suo obiettivo resta ritrovare la forma ideale, ma qualche contrattempo inaspettato ha fatto slittare il rientro: niente Viktoria Plzen, quindi, e difficilmente sarà disponibile prima della fine del mese.

Nel frattempo Tsimikas si prepara a una nuova partenza da titolare. Il greco, subentrato nel corso della stagione, ha già accumulato minuti sia in Europa League (contro il Nizza) sia in campionato (a Firenze), ma non è ancora riuscito a convincere del tutto Gasperini, che contro l’Inter ha preferito adattare Wesley sulla corsia mancina.

La questione esterni resta un tema aperto a Trigoria. Già prima dell’arrivo di Massara, il tecnico aveva chiesto almeno due nuovi terzini per rinforzare le fasce. E in estate il futuro di Angeliño era sembrato segnato: l’Al-Hilal aveva presentato un’offerta da circa 25 milioni di euro, ma la trattativa è sfumata a un passo dalla chiusura, privando la Roma anche di una possibile plusvalenza significativa (visto che il giocatore era stato riscattato l’anno precedente per 5 milioni).

Ora, però, l’ex Lipsia deve ripartire da zero. Servono tempo, lavoro e condizione per ritrovare un ruolo che nel frattempo è diventato un rebus. Il countdown per il rientro è stato resettato: la prima gara utile potrebbe essere Sassuolo–Roma del 26 ottobre, ma è più probabile che il suo ritorno avvenga a fine mese contro il Parma o nei primi giorni di novembre contro il Milan.

Nel frattempo, Gasperini dovrà continuare a fare di necessità virtù. Anche perché, come in attacco, sulle fasce regna l’incertezza.

