Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito

A gennaio la Roma potrebbe intervenire a centrocampo. Il reparto, finora, è quello che ha dato meno certezze a Gian Piero Gasperini, e proprio da lì potrebbe partire una delle prime mosse del mercato invernale.
Come riportato da Leggo, Neil El Aynaoui non ha ancora pienamente convinto il tecnico, che continua a concedergli fiducia ma senza aver trovato in lui quella continuità di rendimento che cercava. Accanto a lui, anche la posizione di Niccolò Pisilli è da monitorare: il giovane centrocampista giallorosso potrebbe lasciare Trigoria a gennaio con la formula del prestito, per giocare con maggiore continuità e completare il suo percorso di crescita.
L’uscita di Pisilli aprirebbe spazio a un nuovo innesto, e uno dei nomi finiti sul taccuino di Massara è quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è in scadenza di contratto con la Juventus e rappresenta un’occasione interessante sia dal punto di vista tecnico che economico.
Duttilità, corsa e capacità di inserimento ne fanno un profilo che si adatterebbe bene al sistema di Gasperini, che apprezza i giocatori capaci di coprire più ruoli nella zona centrale del campo.
sarà la centesima volta che la stampa ci appioppa un esubero juventino.
ovviamte questo è in scadenza ma noi lo pagheremmo cento millanta di milioni!
bah.
ma magari fosse vero
Wise,
ma magari cosa??? Questo non è riuscito ad essere titolare con nessun allenatore,
la Juve prova disperatamente a cederlo da 3 sessioni di mercato,
ma avendolo pagato 20ML e dandogliene 3 all’anno non è riuscita,
non l’ha cercato nessuno neanche in prestito, e “MAGARI”??
Tra l’altro come tipo di gioco è molto simile a Kone-
Interessa anche Koopmeiers?
ma magari anche no…non sposta nulla..
Adesso solo nomi, poi si vedrà… GASP non vuole smembrare perchè ci sta lavorando, credo che chi abbiamo è all’ atezza sia Pisilli che il marocchino sicuramente li vedremo giovedi non insieme ma si alterneranno con Kone e Cristante (che sono i titolari…) per farli rifiatare. Partirei subito con Kone e il marocchino e il secondo tempo li cambierei con Cristante e Pisilli…
Weston McKennie non è scarso, è un giocatore di corsa, duttile, e utile.
Per lui vale un po’ il discorso di Saelemaekers, dello scorso anno.
Perché non prenderlo?
Continuo a dire: dopo sabato, per come la vedo io, la Roma è in lotta per lo scudetto.
Per me, lo dico da questa estate, il favorito resta il Milan, che con una partita a settimana, può gestire rosa e impegni. I rossoneri di quest’anno sono una squadra più forte di quella dello scorso anno del Napoli. E se tanto mi dà tanto…
si, io al giusto prezzo mi prenderei volentieri sia lui che koopmeiners….e guarda che ti dico, che credo proprio lo farebbe anche Gasperini.
Sto bambacione viene sempre accostato alla Roma, prima o poi ci sarà la fumata bianca, mejo prima che poi!!
si ricomincia….
certo che balzani non ce dorme la notte…..
Ieri Chivu ha detto che se i giovani non li fai giocare si immalinconiscono e si perdono, ecco la società costringesse Gasperini a fare giocare i giovani, è stato preso anche per questo, valorizzare i giovani, non Pellegrini, Elaharawy, Dybala o prendendo scarti spompati con super ingaggi avanti con l’età di altre squadre. Pisilli è forte, come EA, Ziolk, Ghilardi anche, prendere anche dalla primavera, li facesse giocare.
Duttilita’, corsa e capacita’ di inserimento….ma guarda, proprio le caratteristiche di Piso…..pero’ questa grande operazione di mercato ci porterebbe ad un suicidio di logica e competenza pur sapendo che sarebbe tale. Complimenti!
Secondo me Mckennie è un buon giocatore, tanta corsa ma anche qualità, lo vedrei bene in coppia con Kone. Certo è che dobbiamo valorizzare i nostri, Pisilli ed il marocchino hanno bisogno di giocare, ma sicuramente l’americano è più esperto e pronto.
Sicuramente per il momento molto meglio di Pisilli. Bisogna poi vedere se lo vendono a Gennaio e che tipo di contratto proponi. Comunque, non mi convince. Speravo e spero prima o poi in un centrocampo di livello. E’ da 10 anni che la Roma non ha giocatori forti in quel reparto.
PS: ovviamente a parte Kone’ che e’ fortissimo.
A me McKennie piace , magari venisse ,darebbe molto spessore al nostro CC .
Secondo me Pisilli deve andare in prestito in ogni caso e crescere perchè ha bisogno di giocare e nella Roma non c’è posto ancora per lui. Non ha un livello da poter giocare in prima squadra al momento.
Secondo me Neil El Aynaoui nun è che nun ha ancora pienamente convinto er tecnico, è che sta proprio a boccheggià. L’artro giono me stavo a vedè un video dell’allenamenti e l’ho visto piegato su se stesso. Pe’ me ancora nun ha assimilato li ritmi der Gasp, sta spormonato, abituato alle sgambatine che se fanno in Ligue 1….
ma se mckennie lo prendi a gennaio, ma che parametro zero è. la rubentus capirai,
con il razzo lo molla a gennaio, minimo
ti chiede 10 pistoni.dalle mie parti c’è il
detto” vai a comperare il lardo dal gatto”.
per temperamento e esperienza nel nostro campionato, ci sta, ma devi sacrificare pisilli, se lo mandi in prestito
per fare le ossa tutto ok, attenzione a non
fare la fine dei vari pellegrini, frattesi, politano e l’altro che gioca in inghilterra.
sfr ❤️❤️💛
non mi convince molto..
VediaMO cosa succede A GENNAIO..
Il neo-Simplicio ( come fenotipo ma non del valore del brasiliano) è da anni componente del centrocampo peggiore della storia della Yuventus.
Va bene per l’Alassio.
Anch’io la penso come Tifosogiallorosso!
Se la Roma trova la quadra in attacco (con l’inserimento di Bailey…) lotterà per lo scudetto già da quest’anno (e alla peggio, Champions, avrà fatto le prove generali per l’anno prossimo…..
Abbiamo il miglior portiere, il miglior centrocampista e la migliore difesa del campionato.
Sulle fasce non saremo i più forti ma “ci siamo”.
Senza dimenticare la cosa più importante: abbiamo Società, Mister, rosa e….Ranieri, di ottimo livello!!!
Se nu rompemo noi in primis le balle alla Società e a Gasperini, ne vedremo delle belle.
FORZA ROMA
McKenny o no, comunque il reparto da rinforzare è il centrocampo, se Kone o Cristante si beccano un raffreddore siamo nei guai, non mi sembra che ci sia nessuno che li possa sostituire conla stessa efficacia..la seconda mossa è l’attaccante, e qui stanno le difficoltà maggiori, perché i gol non te li garantisce nessuno, e in giro non vedo molte occasioni che siano veramente in grado di stravolgere l’attacco, e spesso si fanno valutazioni sbagliate.. Fergusson lo ha voluto Gasperini,e non mi è sembrato un grande acquisto (anzi prestito), anche se c’è chi continua a considerarlo un investimento futuro,per mio parere il futuro di Fergusson si chiama Brighton, dove tornerà a giugno…
