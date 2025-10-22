Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito

A gennaio la Roma potrebbe intervenire a centrocampo. Il reparto, finora, è quello che ha dato meno certezze a Gian Piero Gasperini, e proprio da lì potrebbe partire una delle prime mosse del mercato invernale.

Come riportato da Leggo, Neil El Aynaoui non ha ancora pienamente convinto il tecnico, che continua a concedergli fiducia ma senza aver trovato in lui quella continuità di rendimento che cercava. Accanto a lui, anche la posizione di Niccolò Pisilli è da monitorare: il giovane centrocampista giallorosso potrebbe lasciare Trigoria a gennaio con la formula del prestito, per giocare con maggiore continuità e completare il suo percorso di crescita.

L’uscita di Pisilli aprirebbe spazio a un nuovo innesto, e uno dei nomi finiti sul taccuino di Massara è quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è in scadenza di contratto con la Juventus e rappresenta un’occasione interessante sia dal punto di vista tecnico che economico.

Duttilità, corsa e capacità di inserimento ne fanno un profilo che si adatterebbe bene al sistema di Gasperini, che apprezza i giocatori capaci di coprire più ruoli nella zona centrale del campo.

Fonte: Leggo

