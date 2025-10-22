Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato

La Roma prepara le prime mosse per il mercato di gennaio e Gian Piero Gasperini ha già indicato la priorità: rinforzare l’attacco. Il tecnico chiede due volti nuovi nel reparto offensivo, gli stessi profili che aveva provato a ottenere anche in estate, ma che alla fine non erano arrivati.

Come riportato oggi dal Corriere della Sera, l’obiettivo del club giallorosso è chiaro: intervenire con giocatori pronti, non con scommesse da rilanciare. Il calendario fitto e la necessità di restare in corsa su più fronti impongono scelte immediate e mirate.

Ecco perché a Trigoria si valuta anche la strada degli scambi, soprattutto con altre squadre di Serie A, per contenere i costi e sbloccare trattative vantaggiose. Due giocatori potrebbero entrare in queste dinamiche: Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi.

Il primo, prodotto del vivaio giallorosso, ha trovato poco spazio e potrebbe partire in prestito o essere inserito come contropartita per favorire un’operazione più ampia. Baldanzi, invece, fatica a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Gasperini: il talento non si discute, ma il suo utilizzo intermittente e la difficoltà di adattarsi a un sistema che privilegia ritmo e verticalità lo hanno messo in discussione.

Da qui la possibilità di usare entrambi come pedine di scambio per arrivare a profili offensivi più pronti a contribuire subito. La Roma cerca soluzioni concrete e funzionali, e le prossime settimane saranno decisive per capire quali operazioni potranno prendere forma.

Fonte: Corriere della Sera

