Roma, scambi in vista a gennaio: Pisilli e Baldanzi possono sbloccare il mercato

La Roma prepara le prime mosse per il mercato di gennaio e Gian Piero Gasperini ha già indicato la priorità: rinforzare l’attacco. Il tecnico chiede due volti nuovi nel reparto offensivo, gli stessi profili che aveva provato a ottenere anche in estate, ma che alla fine non erano arrivati.
Come riportato oggi dal Corriere della Sera, l’obiettivo del club giallorosso è chiaro: intervenire con giocatori pronti, non con scommesse da rilanciare. Il calendario fitto e la necessità di restare in corsa su più fronti impongono scelte immediate e mirate.
Ecco perché a Trigoria si valuta anche la strada degli scambi, soprattutto con altre squadre di Serie A, per contenere i costi e sbloccare trattative vantaggiose. Due giocatori potrebbero entrare in queste dinamiche: Niccolò Pisilli e Tommaso Baldanzi.
Il primo, prodotto del vivaio giallorosso, ha trovato poco spazio e potrebbe partire in prestito o essere inserito come contropartita per favorire un’operazione più ampia. Baldanzi, invece, fatica a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Gasperini: il talento non si discute, ma il suo utilizzo intermittente e la difficoltà di adattarsi a un sistema che privilegia ritmo e verticalità lo hanno messo in discussione.
Da qui la possibilità di usare entrambi come pedine di scambio per arrivare a profili offensivi più pronti a contribuire subito. La Roma cerca soluzioni concrete e funzionali, e le prossime settimane saranno decisive per capire quali operazioni potranno prendere forma.
Fonte: Corriere della Sera
Pisilli deve rimanere a Roma non si tocca, fare memoria degli errori/orrori Calafiori-Frattesi-Scamacca-Politano, vendutibe scambiati per due spicci per calciatori strapagati e accolli per il bilancio per accontentare il tecnico di turno. Baldanzi può tranquillamente partire in cambio di alternative adeguate.
Io Pisilli lo terrei. Quando gioca con L’under 21 e sempre il migliore in campo. E vero che è un altro calcio, ma le qualità ci sono. Si vedono inserimenti assist e goal. Credo che abbia bisogno di fiducia.
Penso la stessa cosa. Il fatto è che a Gasperini non piace, ne lui, ne Baldanzi. In altre squadre questi due ragazzi farebbero molto bene, soprattutto Pisilli che come dici tu non gode di un briciolo di fiducia. Baldanzi, sicuramente rende molto di più di altri che non ce la faccio più a dire ma quelli sembrano intoccabili. Eppure il campo parla, ci stiamo rimettendo ma rimangono appiccicati a Roma. Fossi io il DS darei un bel servito a certe persone che la metà basta. Come si dice, semo de coccio. Penso sia inutile scrivere che con l’ingaggio di Pellegrini ci puoi pagare l’ingaggio di Zirkzee e un altro giocatore forte e ti tieni Pisilli e al massimo trovi un’alternativa per Baldanzi no?
-Pisilli ha bisogno di giocare nel suo ruolo (mezz’ala).
Se si decide di passare a tre a centrocampo (Gasp o un altro) che facciamo? Andiamo a cercare un giovane di belle promesse?
certo che pisilli può partire in prestito , però come partirono conti , florenzi e aquilani , in prestito secco, che in domani non rivengano fuori le telenovele di frattesi o calafiori
Ben altri dovrebbero essere i giocatori oggetto di scambi a gennaio,in primis quello che costa di stipendio più di tutti e che quando tira non ce la fa ad arrivare in porta col pallone.
Pellegrini su tutti
Ma io non credo, da come disse in una delle interviste GASP capii che vuole inserire e non cedere, innestare 2 pedine 1 esterno alto 1 centrocampista alla Kone per farlo rifiatare. Pisilli e Baldanzi avranno il loro spazio tra Coppa Italia e EL.
ma fateli giocare….e piuttosto mandiamo via i vari pellegrini hermoso dybala tsimikas el sharawy etc…senza spendere una lira potevamo avere Zalenski sulla sinistra adesso ….
Dobyck, Pellegrini, Dybala, Baldanzi, El Ayouni, da cedere.
Pisilli da dare in prestito.
Cedere 6 giocatori per prenderne 3 buoni.
Sì, poi in campo ci vai te quando serve…
Allora Prima si mandano via i rami secchi tipo er faraone,pellegrini ecco li può scambiarlo con la fiorentina ,l ucraino ,cristante non piaceva al como? ecco scambio con da cuna ! . baldanzi lo scambierei per frendrup o per solet! pisilli prestito secco alla Sampdoria del nostro amico FOTI . PELLEGRINI GOSENS non sarebbe male più certo qualche euro sopra.
Calciomercato di gennaio:
Cessioni:
1. Pisilli (Prestito secco – Per avere spazio).
1. Baldanzi (Ceduto / Prestito con diritto di riscatto)
Acquisti:
1. Zirkzee (Prestito con diritto di riscatto).
2. Chiesa – Il mio sogno è Trossard o Tzolis (Prestito con diritto di riscatto).
3. McKennie o centrocampista difensivo (Perché El Aynoui giocherà in Africa).
Le squadre di serie A che hanno un minimo di ambizione non vanno a Rinforzare la Roma, con i loro attaccanti, quindi bisogna rivolgersi all’estero sperando di pescare la carta giusta, (forse anche 2).Per quello che riguarda Pisilli è Baldanzi, reputo giusto che giochino con continuità, è andare in prestito è l’opzione migliore visto che Gasperini non li giudica idonei al suo gioco.. Poi se vogliono rimanere alla Roma, e guardare il campionato dalla Panchina, questo dipende da loro… In ultima analisi se proprio dovessi fare una scelta, io terrei Baldanzi, che mi sembra quello che ha più potenzialità inespresse tra i due, Pisilli ha cominciato bene ma poi si è perso, con prestazioni deludenti, Forse con Ranieri si esprimeva meglio, ma ora c’è Gasperini e c’è poco da fare, è lui l’allenatore..
baldanzi via subito,pisilli anche under 21 è un altra cosa
Pure Fergusson segna in Nazionale, e con la Roma non la struscia mai…
Baldanzi può partire, il ragazzo si impegna, ma non ricordo un assist o un tiro in porta del ragazzo (nel senso nello specchio della porta…) da quando è a Roma.
