ROMA-PARMA: arbitra Crezzini con Aureliano al VAR

Sarà Crezzini di Siena l’arbitro di Roma-Parma, gara valida per il turno infrasettimanale di Serie A in programma martedì 28 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico.
Ad assisterlo ci saranno Peretti e Zingarelli, mentre il quarto ufficiale sarà La Penna. Al VAR è stato designato Aureliano, con Maggioni come AVAR. Per Crezzini si tratta di una delle designazioni più prestigiose della stagione: il fischietto toscano non ha mai arbitrato la Roma.
Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato:
LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30
COLLU
ROSSI L. – CAVALLINA
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PATERNA
ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45
DOVERI
VECCHI – MORO
IV: MANGANIELLO
VAR: CHIFFI
AVAR: DIONISI
COMO – H. VERONA h. 18.30
MARCENARO
ROSSI C. – BIANCHINI
IV: PERRI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
JUVENTUS – UDINESE h. 18.30
DI BELLO (foto)
ROSSI M. – BERCIGLI
IV: BONACINA
VAR: PATERNA
AVAR: GUIDA
ROMA – PARMA h. 18.30
CREZZINI
PERETTI – ZINGARELLI
IV: LA PENNA
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
BOLOGNA – TORINO h. 20.45
AYROLDI
CECCONI – CIPRESSA
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: NASCA
GENOA – CREMONESE h. 20.45
ABISSO
DI GIOIA – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: VOLPI
INTER – FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30
PAIRETTO
COLAROSSI – SCARPA
IV: MARINELLI
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA
PISA – LAZIO
MASSA
DEI GIUDICI – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: MAGGIONI
AVAR: GHERSINI
Aureliano al Var…ricominciamo?
