ROMA-PARMA: arbitra Crezzini con Aureliano al VAR

Sarà Crezzini di Siena l’arbitro di Roma-Parma, gara valida per il turno infrasettimanale di Serie A in programma martedì 28 ottobre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico.

Ad assisterlo ci saranno Peretti e Zingarelli, mentre il quarto ufficiale sarà La Penna. Al VAR è stato designato Aureliano, con Maggioni come AVAR. Per Crezzini si tratta di una delle designazioni più prestigiose della stagione: il fischietto toscano non ha mai arbitrato la Roma.

Queste le designazioni complete del prossimo turno di campionato:

LECCE – NAPOLI    Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV:      MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PATERNA

 

ATALANTA – MILAN    Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV:      MANGANIELLO

VAR:     CHIFFI

AVAR:      DIONISI

 

COMO – H. VERONA     h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV:       PERRI

VAR:      SERRA

AVAR:       GIUA

 

JUVENTUS – UDINESE     h. 18.30

DI BELLO (foto)

ROSSI M. – BERCIGLI

IV:     BONACINA

VAR:     PATERNA

AVAR:     GUIDA

 

ROMA – PARMA    h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV:      LA PENNA

VAR:     AURELIANO

AVAR:    MAGGIONI

 

BOLOGNA – TORINO     h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV:     ZUFFERLI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:      NASCA

 

GENOA – CREMONESE     h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV:    PERENZONI

VAR:     DIONISI

AVAR:     VOLPI

 

INTER – FIORENTINA     h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GHERSINI

AVAR:       CHIFFI

 

CAGLIARI – SASSUOLO    Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV:       MARINELLI

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

 

PISA – LAZIO

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV:     FABBRI

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      GHERSINI

