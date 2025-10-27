Juventus, comunicato l’esonero a Tudor: Brambilla pronto a prendere il suo posto

La sconfitta contro la Lazio è costata cara a Igor Tudor. L’allenatore bianconero è stato sollevato dall’incarico dopo il ko dell’Olimpico, che ha fatto precipitare ulteriormente la Juventus in classifica e incrinato definitivamente il rapporto con la dirigenza.

Il tecnico croato è stato informato del suo esonero nella mattinata di oggi: si attende soltanto il comunicato ufficiale del club per formalizzare la decisione.

Nelle ore successive alla gara erano circolati diversi nomi per la successione — da Luciano Spalletti a Roberto Mancini, fino a Raffaele Palladino — ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la pista più concreta porta alla soluzione interna. La Juventus avrebbe infatti già preallertato Massimo Brambilla, attuale allenatore della Next Gen, per guidare temporaneamente la prima squadra. Al momento è lui il favorito a prendere il posto di Tudor.

Brambilla, 51 anni, è alla guida della seconda squadra bianconera dal 2022 e gode della stima della dirigenza per la conoscenza dell’ambiente e la capacità di lavorare con i giovani. Una scelta di continuità e di equilibrio, almeno in attesa di valutare un profilo più esperto per il prosieguo della stagione.