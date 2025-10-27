“ON AIR!” – MATTIOLI: “Non mi aspettavo una Roma così”, ROSSI: “Abbiamo visto il miglior Dybala del 2025”, PES: “Le parole di Gasp su Ferguson mi hanno allarmato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Chissene frega del primo posto, quello che registro è la quarta vittoria della Roma in trasferta e il quarto clean sheet, siamo la difesa migliore d’Europa. Accumuliamo punti sulle avversarie, secondo me la corsa dobbiamo farla soprattutto sulla Juventus. La Roma di ieri è stata la migliore della stagione, una squadra bella e autorevole, che ha dato una serie di risposte tutte insieme. Quello di ieri è stato il miglior Dybala del 2025, al netto del fatto che bisogna sempre fare le corna e toccare tutto quello che si può toccare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Vedo la classifica e godo… Dybala? Gasperini più che la ultima mezz’ora sembra intenzionato a puntarci nella prima ora. Io penso che Dybala parta sempre davanti a Dovbyk e Ferguson. Se Paulo è quello di ieri è evidente che deve giocare. Ora c’è da capire tatticamente come fare, perchè Soulè non penso possa restare fuori, e col Parma me lo aspetto in campo al posto di Bailey. El Aynaoui se gioca nel ruolo suo mi sembra un giocatore diverso rispetto a quello visto finora…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma è una squadra che non ammazza le partite, ha caratteristiche diverse per i calciatori che ha, è una squadra che sa gestire l’1 a 0 piuttosto che andarla a chiudere. Ieri Gasp ha messo Pellegrini e Soulè per gestire il vantaggio. Ragazzi, dopo il Plzen ho sentito tanta gente che criticava questo allenatore, ma io ho sempre detto che andava fatto lavorare. Con una rosa normale sta dimostrando tanto, chi se lo aspettava Cristante messo a fare il Milinkovic-Savic della situazione…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma in modo quasi incredibile è prima in classifica, se li è meritati tutti i punti ottenuti, e Gasperini c’ha messo tanto in questo primato. Noi dobbiamo capire che tipo di Roma è questa. Io ci credo alla Champions, soprattutto guardando le concorrenti. Dybala? Quel gol non era per niente facile, tanti l’avrebbero mandata sulla bandierina del calcio d’angolo. Ma Dybala è un fuoriclasse, l’unico vero che abbiamo. Però gli altri pure saranno buoni, altrimenti non saresti al primo posto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Ai primi tre posti in classifica ci sono i tre migliori allenatori del campionato: Conte, Gasperini e Allegri. A differenza di Conte e Allegri, Gasperini ha una squadra molto più debole degli altri due, quindi sta facendo un lavoro enorme rispetto a loro, molto migliore. Se è più forte la Roma o la Juve quest’anno? Eh…non lo so, non so dare una risposta netta. Se Gasperini fosse l’allenatore della Juve sarebbe sopra, per cui penso che la Juve in linea di massima abbia giocatori più forti della Roma…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ieri nessuno aveva ipotizzato l’esclusione di Soulè. Tsimikas sostituito all’intervallo ci continua a dire che non è un giocatore ai primi posti di Gasperini. Ferguson? Sono allarmato dalla frase di Gasperini: se il primo allenamento buono è datato al 24 ottobre, ci fa un pochino preoccupare…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Ma perchè Ferguson prende sempre ste botte alla caviglia? Ogni cinque minuti ha un problema alla caviglia…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Forse la soluzione a tre centrocampisti è quella giusta, ma poi c’è bisogno che un centrocampista supporti la manovra offensiva, e quello più predisposto a fare questo lavoro mi sembra Cristante. Ieri hai preso tre punti alla Juve e due all’Atalanta. Io sono convinto che se la Roma arriva davanti a queste due squadre, arriva in Champions…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Sulle scelte di Gasperini su Wesley ci vedo un solo elemento di continuità in queste due partite: che per quattro tempi se l’è tenuto dalla parte sua, e forse questo un pochino la aiuta nei comandi quando Wesley prende iniziative che non deve prendere… Resto convinto che si possa trovare qualcosa di meglio a Celik esterno di fascia, e che il turco sia più forte di Hermoso in questo momento nei i tre centrali. Hermoso dal punto di vista dinamico non mi sembra perfetto per Gasperini. E spero che in prospettiva Ziolkowski e Ghilardi possano dare qualcosa in più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quando ho visto Dybala centravanti, con Bailey che cercava la posizione e che Cristante giocava a ridosso delle punte, ho pensato al peggio. Invece la situazione si è normalizzata, e in un contesto non facilissimo, perchè il Sassuolo è una squadra viva, sono venute fuori le qualità di Dybala e di Cristante. E’ venuta fuori una buonissima Roma, che ha tenuto benissimo a livello fisico e tattico. Anche Artemio (Dovbyk, ndr) mi è sembrato rinfrancato, qualche palla l’ha smistata. Però non so mica se questa è la strada maestra definitiva: fatico a pensare che Cristante possa giocare in quella posizione da qui alla fine…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma è prima in classifica, e quando sei primo delle qualità ce l’hai. Il campionato non è di basso livello, quando è così equilibrato e ci sono tante squadre molto vicine vuol dire che è di alto livello. La Roma sta facendo un percorso ancora un po’ altalenante, però è quello giusto. Forse deve essere più incisiva in Europa, dove c’è un modo diverso di giocare. Io penso che i centravanti saranno indispensabili in certe partite, gli attaccanti grossi servono per scardinare certe difese, ma il tridente leggero è una buona soluzione…Dybala? Se sta bene la Roma deve partire con lui e poi gli altri dieci. Però deve giocare o centravanti o esterno a destra, non a sinistra dove deve rientrare sul destro…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Roma gioca bene, è convincente, crede in quello che sta facendo ed è importante. Cristante ha fatto una grande prestazione, ma come un po’ tutto la squadra. Anche Wesley in fatto di corsa non è secondo a nessuno, non si è mai stancato. Una Roma così autoritaria non me l’aspettavo, con i giocatori che hanno ritrovato il proprio ruolo: Gasperini ha sistemato i calciatori in posizioni consone alle proprie caratteristiche…Dybala? Non può durare molto da centravanti, in quella posizione può essere utilizzato in poche circostanze…”

