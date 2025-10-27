Come cresce Wesley, è la certezza del Gasp: “Sta venendo fuori, è forte”

La Roma torna in vetta e ritrova se stessa. La vittoria per 1-0 sul campo del Sassuolo non ha solo riportato i giallorossi in cima alla classifica, ma ha confermato una tendenza che Gian Piero Gasperini sta coltivando con metodo: la crescita dei singoli dentro un’idea di squadra sempre più definita. Tra questi, Wesley França è il volto nuovo che meglio incarna la metamorfosi silenziosa della Roma.

Il 22enne brasiliano, arrivato in estate dal Flamengo, è diventato in poche settimane un titolare praticamente inamovibile. “Wesley ha fatto una grande partita — ha spiegato Gasperini nel post gara — è un ragazzo che sta venendo fuori ed è molto forte”. Parole che pesano, perché pronunciate da un allenatore che misura ogni complimento e che raramente si lascia andare a entusiasmi individuali.

Schierato inizialmente a destra, Wesley si è adattato con naturalezza anche sulla fascia sinistra, mostrando quella duttilità che è diventata la sua arma principale. Contro il Sassuolo è stato un motorino instancabile, capace di unire corsa, qualità e disciplina tattica: un mix che lo sta trasformando da promessa in certezza.

Il brasiliano, che ha trovato il suo primo gol in giallorosso all’esordio decidendo il match contro il Bologna, sta dando equilibrio e imprevedibilità con le sue accelerazioni, le diagonali difensive e la capacità di cambiare ritmo. Wesley rappresenta il simbolo della Roma “operaia” di Gasperini: intensa, concreta, in costruzione. Una Roma che non entusiasma ancora, ma che inizia a somigliare all’idea del suo allenatore, fatta di pressing, spirito di sacrificio e miglioramento continuo.

Nel momento in cui diversi nuovi acquisti faticano a trovare spazio o continuità, il giovane brasiliano è diventato la scommessa vinta del mercato estivo, l’uomo su cui il tecnico può contare sempre. Per il presente e per il futuro romanista.

Giallorossi.net – G. Pinoli