“ON AIR!” – ROSSI: “Dybala? Il Galatasaray prende gli scarti della Serie A”, COSENZA: “Cederlo a gennaio sarebbe una follia”, CARINA: “Le rivoluzioni si fanno, non si annunciano”, ORSI: “Roma società degli equivoci”

David Rossi (Rete Sport): “Su Dybala è già partita la tarantella: la Roma dice “è il giocatore che ci ha chiesto di andare via“, il giocatore dice “io vorrei restare, a meno che è la Roma a dirmi di andare via”. Visto quello che è successo questa estate e quello che ha comportato la permanenza di Dybala con conseguenze nefaste, in primis l’esonero di De Rossi, che lo voglia la Roma o il giocatore, non ce ne frega assolutamente niente… Oggi se la Roma vende Dybala vende un giocatore che ha fatto 2 gol e 1 assist, e non questa risorsa straordinaria…e tra l’altro non mi pare che lo voglia il Manchester City o al Barcellona, ma al Galatasaray. E ci va per soldi, perchè gli danno 10 milioni l’anno. Il Galatasaray si prendere gli scarti della Serie A, per farvi capire…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La notizia è una: il procuratore di Dybala stava a Istanbul a parlare col Galatasaray, c’è la foto…Se però ora deve iniziare il solito giochino di chi è la colpa, se è quello che vuole andare via o loro che vogliono mandarlo via…di sicuro questa volta la Roma si farà meno scrupoli rispetto all’estate scorsa…Se partisse Dybala punterei su Soulè, e poi prenderei un terzino destro titolare più che un altro centravanti. Con lo stipendio di Dybala puoi prendere due Konè… Roma pronta a cambiare ds? Sì…ma perchè voi rimettereste in mano il mercato a chi ha contribuito a creare questa squadra? Io no… ”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dybala è un giocatore sotto contratto con la Roma, e il signor Carlos Novel non può andare a parlare con il Galatasaray. Quindi o la Roma gli ha detto “trovati una squadra”, oppure lui ha detto “me ne voglio andare”. Oppure entrambe le cose… Il timing è quello: i Friedkin hanno mandato il messaggio a tutti di trovarsi una squadra, e Ranieri è d’accordo. Quindi la notizia di Dybala non mi meraviglia, e mi pare valgf Confermo che la Roma è interessata a Felipe Luiz, ex Lazio, che in questo momento è fuori rosa in Arabia Saudita…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Dybala? Pensate com’è il calcio oggi…andrebbe a guadagnare di più di quanto prende alla Roma pur avendo fatto annate non bellissime. Un tempo succedeva quando facevi bene, è cambiato proprio tutto… Il nuovo ds? Penso lo abbia indicato Ranieri…”

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Dybala è un giocatore imprescindibile per la Roma, ma qualche dubbio ce lo sta facendo venire perchè non sta dando quello che ci si aspetta da lui. Io penso che un giocatore come lui possa rendere in un contesto diverso, non in una squadra da ultimi posti con un ambiente pesante. Ora la domanda è questa: siamo disposti a privarcene a gennaio? Io non lo so. La scorsa estate avrei detto un no categorico, ora non lo so…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Il fatto che l’agente di Dybala sia andato lui stesso a Istanbul è una notizia bomba che fa oscurare tutto il resto. A gennaio rischia di andare via il giocatore più tecnico che hai. L’elemento discriminante, e ci deve fare i conti pure Ranieri, è la clausola, perchè Dybala sta andando velocemente verso un rinnovo automatico a circa 8 milioni, una cifra enorme…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per me cedere Dybala a gennaio è una follia calcistica. I Friedkin parlano, parlano, parlano, ma stanno continuando a fare quello che volevano fare in estate: lo stanno spingendo lontano dalla Roma. Lui è il giocatore più forte che hai. Non sta giocando bene? Non mi pare che gli altri stanno facendo i fenomeni… Noi dovremmo prendere dei giocatori in più per rinforzare la rosa, finire al meglio questo campionato osceno e poi fare i conti a giugno, e tu che fai? Vendi il più forte che hai in rosa. Che mossa straordinaria…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Contro la Samp mi aspetto una formazione simile a quella vista contro il Como. Roma-Parma è la gara più importante, ma la Coppa Italia può diventare la competizione che devi provare a vincere. Dybala al Galatasaray? Uno dei primi nomi sulla lista dei partenti nella rivoluzione invocata dai Friedkin è proprio quello dell’argentino, e questa foto dell’agente a Istanbul apre a questa possibilità… Dybala ha fatto due gol in stagione, dai, onestamente…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Dybala? Ok, sta facendo male, ma non mi sembra che chi è arrivato per sostituirlo qui a Roma stia facendo meglio di lui, anzi… Soulè è stato un investimento importante. E’ giovane e può sbagliare? Forse può sbagliare nel Frosinone…”

Marco Juric (Radio Manà Manà Sport): “Bisogna capire se Dybala vuole andare via a gennaio o aspettare la prossima estate per decidere con calma. Io penso che se alla Roma arriva un’offerta per l’argentino, l’accetta senza pensarci. Le parole riportate dei Friedkin da parte di chi si occupa della comunicazione della Roma fanno pensare a un possibile addio di Dybala e Pellegrini…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dybala al Galatasaray? Bene…che ci danno? Per me Dybala è ancora il miglior giocatore che abbiamo, e mi aggrappo a qualche sua giocata da qui alla fine della stagione per programmare la ripartenza in Serie A. Se me lo terrei a giugno? Dipende…io faccio fatica a dire addio a Dybala…Lui però è stato deludente, il gol che si mangia a Como non è da Dybala…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Le rivoluzioni non si annunciano, si fanno. Vuoi mandare via Pellegrini, Dybala, questi qui? Benissimo…fallo. Ma perchè devi annunciarlo? Ma se io voglio andare a prendere Pellegrini, se io so che vuoi darlo via, se vale dieci io vengo l’ultimo giorno di mercato e te ne offro uno, e tu te lo devi pure prendere… Voi pensate che a gennaio vanno via giocatori con contratti da oltre 3 milioni? Secondo me manco uno: vogliamo fare una scommessa? Ma chi prende Pellegrini a 6 milioni a gennaio, Dybala a 9, Mancini e Cristante a 3…ma usiamo il cervello… Nelle prossime quattro partite la Roma affronterà Parma, Milan, Lazio e Bologna: quanti punti può fare? Io firmerei per 5. Ma con 3-4 ti ritroveresti in zona retrocessione. E guardate che quando poi ti trovi lì, ti tremano le gambe…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma sta invitando i giocatori a trovarsi un’altra sistemazione, ma a gennaio mi sembra complicato, anche se qualcuno che ci casca ci può anche essere. Devi essere sicuro che quelli che rimangono devono lottare per obiettivi diversi, e l’impressione è che a qualcuno questa cosa stia stretta. Il momento è molto complicato… Le Fee l’altro giorno sembrava ti stesse facendo un favore, e non so che soluzioni puoi trovargli a gennaio…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io non ho sentito nessuno dire che la situazione è drammatica e bisogna prima di tutto salvarsi… Qua si parla di rivoluzioni, ma non di campo. E’ una situazione borderline. La Roma è la società degli equivoci dalla prima giornata di campionato. Hai cambiato già tre allenatori, ma come pretendi che possa essere una stagione verso il positivo. E’ impossibile…”

