LIVE! Il Galatasaray conferma l’interesse per Dybala: “Situazione aperta”. Di Marzio: “Offerto uno stipendio di 10 milioni, nessun indennizzo alla Roma” (AGGIORNATA)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L‘agente di Paulo Dybala ha incontrato la dirigenza del Galatasaray, facoltoso club turco che ha manifestato apertamente al procuratore della Joya il proprio interesse per il giocatore argentino. Lo riferisce in questi minuti il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo riprendendo un’indiscrezione proveniente dalla Turchia.

ÖZEL | Paulo Dybala’nın Temsilcisi, görüşmelerin ardından Trabzonspor maçını da yönetim locasında George Gardi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi. 📰 @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/nlQnLySmKV — Sports Digitale (@SportsDigitale) December 17, 2024

Già un mese fa un intermediario del club turco era venuto a Roma per i primi approcci con il calciatore subito dopo l’infortunio di Icardi. Resta da capire se Dybala rientrerà nella rivoluzione annunciata dai Friedkin, ma questa è una pista da seguire con attenzione già dal prossimo gennaio. Il Galatasaray nelle scorse settimane si era interessato anche a Lorenzo Pellegrini (scadenza 2026) e a Nicola Zalewski (scadenza 2025).

AGGIORNAMENTO ORE 12:15 – Dopo le indiscrezioni di questa mattina, dalla Turchia arriva la conferma del vice-presidente del club turco Metin Öztürk, che ha dichiarato: “So che la situazione di Dybala è aperta”.

AGGIORNAMENTO ORE 9:30 – Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Galatasaray ha offerto a Dybala uno stipendio attorno ai 10 milioni, stile ingaggio Oshimen. La volontà dell’argentino però a gennaio non sarebbe quella di salutare la Roma, a meno che la società non decida pubblicamente di venderlo e quindi liberarlo.

Per quanto riguarda l’affare con i capitolini, il Galatasaray vorrebbe fare un’operazione senza indennizzo (o comunque un indennizzo minimo), dal momento che Dybala è in scadenza di contratto al 30 giugno 2025 e il rinnovo scatterebbe solo a determinate presenze (ne mancano 7). Un possibile rinnovo a diverse condizioni è un argomento che finora non è mai stato affrontato tra la Roma e l’argentino.

