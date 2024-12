Corsera: “Ghisolfi traballa, in arrivo un nuovo ds che ha già lavorato in Italia”. Da Trigoria smentiscono: “Il francese è saldissimo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da Le Fee a Soulè, passando per Dahl e Sangarè, finendo a Hermoso. La campagna acquisti un po’ isterica della Roma non sta dando di certo i frutti sperati. Anzi. Si sta rivelando un autentico disastro, con i Friedkin tutt’altro che contenti di aver speso oltre 100 milioni per ritrovarsi con una squadra sull’orlo della retrocessione.

Dopo il bruttissimo kappaò rimediato a Como, è esplosa la rabbia dei presidenti americani e il messaggio mandato urbi et orbi è stato immediato: nessuno, a parte Claudio Ranieri, è al sicuro dentro la Roma. Nemmeno Florent Ghisolfi, direttore sportivo francese arrivato la scorsa estate proprio per gestire il mercato romanista in tandem con l’ex tecnico De Rossi.

Stando a quanto riferisce oggi il Corriere della Sera, la posizione del dirigente transalpino non è affatto solida dentro Trigoria. Tanto che ci sarebbe già un nuovo direttore sportivo che sta aspettando di prendere il comando delle operazioni dentro la Roma. Il nome non viene rivelato, ma si tratterebbe di una figura che ha già lavorato in passato in Italia, e dunque conoscerebbe bene il nostro calcio.

AGGIORNAMENTO – Stando a quanto riferisce l’emittente radiofonica Rete Sport, da Trigoria sono arrivate secche smentite riguardo alle indiscrezioni del Corriere della Sera: la posizione di Ghisolfi sarebbe saldissima all’interno del club giallorosso.

