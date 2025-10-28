Spalletti: “Juventus grande club, tutti vorrebbero allenarla”. L’ex ct in pole dopo l’incontro di oggi

“La Juventus è un grande club, ha una grande storia, ha un grande tutto, e tutti l’allenerebbero volentieri. Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”. Così Luciano Spalletti ha parlato poco prima di incontrare la dirigenza bianconera, determinata a puntare su di lui come prossimo tecnico dopo l’esonero di Tudor.
“Io fino a ora non ho avuto nessun contatto in Italia, ma sono aperto a parlare con chiunque perchè devo assolutamente rimettere a posto quello che mi è successo in Nazionale, devo rimarginare questa ferita. Sarebbe una sfida personale“, ha detto Spalletti, ora in pole ad assumere l’incarico di nuovo allenatore della Juventus.
Un futuro alla Juve? Spalletti rompe il silenzio👀
Sentite le parole🎙️👆#Tuttosport #Spalletti #Juventus pic.twitter.com/j57GTGAqq9
— Tuttosport (@tuttosport) October 28, 2025
Secondo Sky Sport infatti oggi è andato in scena l’incontro tra l’ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera: sul tavolo un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions. In corsa anche Raffaele Palladino, con cui c’è stato un sondaggio: al momento però la candidatura di Spalletti resta la favorita. Tra stasera e domani la decisione definitiva.
LEGGI ANCHE – Spalletti svela tutto: “Mai litigato con Totti. A Roma la pressione la senti anche al semaforo…”
Giallorossi.net – G. Pinoli
mah
sicuro che ci va
io però non ce lo posso vedere
Lucia’ questa non ne la devi fare. Te prego.
Non mi stupisce più niente ormai del mondo ex fantastico del calcio (perlomeno quando ero piccolo, o magari sono i miei ricordi con quel tocco di nostalgia a farmela pensare così) però dalla vicenda Totti 2016 passando per lo scudo col Napoli tatuato adesso ciliegina sulla torta panca Juve. A sto punto a fine carriera un bel giretto sulla panca dei “cugini” e chiudesse l’opera fatta come si deve ormai.
Vabbè
Piccolo uomo per piccola squadra
Ripeto quanto già detto: vedere Spalletti a Torino mi fa male al cuore, molto di più di quando ci andò Capello che, personalmente, non ho mai sentito come uno dei nostri. Ma mi rendo conto che parliamo di professionisti, la Juve per un allenatore è un’occasione troppo ghiotta e difficile da rifiutare. Con quella rosa, sarà un avversario tostissimo
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.