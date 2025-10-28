Spalletti: “Juventus grande club, tutti vorrebbero allenarla”. L’ex ct in pole dopo l’incontro di oggi

“La Juventus è un grande club, ha una grande storia, ha un grande tutto, e tutti l’allenerebbero volentieri. Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”. Così Luciano Spalletti ha parlato poco prima di incontrare la dirigenza bianconera, determinata a puntare su di lui come prossimo tecnico dopo l’esonero di Tudor.

“Io fino a ora non ho avuto nessun contatto in Italia, ma sono aperto a parlare con chiunque perchè devo assolutamente rimettere a posto quello che mi è successo in Nazionale, devo rimarginare questa ferita. Sarebbe una sfida personale“, ha detto Spalletti, ora in pole ad assumere l’incarico di nuovo allenatore della Juventus.

Secondo Sky Sport infatti oggi è andato in scena l’incontro tra l’ex ct della Nazionale e la dirigenza bianconera: sul tavolo un contratto fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions. In corsa anche Raffaele Palladino, con cui c’è stato un sondaggio: al momento però la candidatura di Spalletti resta la favorita. Tra stasera e domani la decisione definitiva.

Giallorossi.net – G. Pinoli