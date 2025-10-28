Totti: “Dybala fa la differenza ma deve avere continuità. Roma da scudetto? Se sarà ancora lì a dieci partite dalla fine…”

Francesco Totti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport e si è soffermato sul suo rapporto con Luciano Spalletti, con il quale ha girato ultimamente uno spot. Il Capitano ha parlato anche della stagione della Roma e di Paulo Dybala.

Strano vederti insieme a Spalletti: si tratta di un’amicizia?

“C’è stata una grande amicizia ed è un piacere essersi ritrovati. Amaro Montenegro ci ha dato questa possibilità di rivederci e confrontarci, siamo stati molto contenti di ciò che abbiamo fatto”.

Vi siete mai chiariti veramente?

“Ancora no, ma avremo modo per farlo. Questa è una cosa secondaria, sono passati tantissimi anni e tante cose vanno messe da parte”.

Spalletti può essere l’uomo giusto per risollevare la Juventus?

“Da quello che si vocifera è uno dei candidati. Sarebbe un grande acquisto per la Juventus, è un allenatore forte e presente”.

Dybala falso nove?

“Paulo è uno dei giocatori più forti in circolazione, è il calciatore che deve fare la differenza. La novità è dare continuità a ciò che ha fatto domenica, speriamo possa farlo”.

LEGGI ANCHE – Dybala e la Roma, c’è aria di rinnovo (con taglio di stipendio)

La Roma può restare in vetta alla classifica?

“Dipende da loro ma non è semplice, perché ci sono due/tre squadre più attrezzate della Roma. L’obiettivo è la Champions League, ma se sarà ancora lì a 8/10 partite dalla fine del campionato l’obiettivo diventa diverso. Quando abbiamo vinto lo scudetto facevamo 3/4 gol a partita, eravamo un rullo compressore”.

Non c’era i problemi che ci sono adesso in attacco…

“Ci sono tipologie di giocatori diversi. Noi eravamo 3/4 giocatori di grande spessore, ma anche loro sono grandi giocatori che devono ancora carburare. Spero possano fare grande la Roma”.

Fonte: Sky Sport

LEGGI ANCHE – Papu Gomez svela il segreto di Gasperini: “Ti entra in testa e ti cambia. Ma se molli…”

