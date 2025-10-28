Dybala e la Roma, c’è aria di rinnovo (con taglio di stipendio)

Il futuro di Paulo Dybala è di nuovo un tema caldo a Trigoria. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2026, è uno dei fascicoli più delicati che il direttore sportivo Frederic Massara si troverà presto ad affrontare. Come riporta oggi Il Corriere dello Sport, da gennaio partirà la fase di analisi e confronto su tutte le posizioni in bilico, da Dybala a Pellegrini, passando per Celik ed El Shaarawy.

Per quanto riguarda la Joya, la volontà reciproca è chiara: nessuna rottura, ma la volontà di proseguire insieme. L’argentino, dopo una stagione tormentata dagli infortuni, ha scelto di mettersi alla prova fisicamente e mentalmente con Gasperini, trovando in lui un tecnico capace di valorizzarlo e rimetterlo al centro del progetto tecnico. Dall’altra parte, la Roma riconosce in Dybala un simbolo dentro e fuori dal campo, capace di attrarre tifosi, sponsor e attenzione mediatica internazionale.

Il nodo, semmai, sarà economico. Il nuovo accordo non potrà arrivare alle cifre attuali: la società giallorossa, anche per via dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario, chiederà al numero 21 un sacrificio sull’ingaggio, con bonus legati a presenze e rendimento. Una soluzione che, nelle intenzioni di entrambe le parti, permetterebbe di prolungare il legame e allo stesso tempo adattarlo alla nuova sostenibilità economica del club.

Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane, ma l’intenzione è chiara: nessuno vuole separarsi. Dybala è tornato decisivo, Gasperini ne ha fatto il perno del suo tridente tecnico, e la Roma vuole ripartire da lui per consolidare il progetto. Il rinnovo, insomma, è solo una questione di tempo — e di equilibrio tra cuore e numeri.

