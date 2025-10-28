Roma, il Napoli torna su Pellegrini. E a gennaio si prospetta un duello per Mainoo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini sembra ormai scritto. Dopo anni da simbolo e capitano della Roma, il numero 7 giallorosso potrebbe lasciare la Capitale al termine della stagione — o forse anche prima. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo non è in programma e l’addio a fine anno appare sempre più probabile.
Sul giocatore è tornato con forza il Napoli, dove Antonio Conte lo apprezza da tempo. Già lo scorso inverno il tecnico ne aveva chiesto il nome al direttore sportivo Manna, e ora il club partenopeo sta valutando concretamente l’operazione. Pellegrini andrebbe in scadenza a giugno e potrebbe dunque lasciare a parametro zero, ma non è esclusa un’uscita anticipata a gennaio qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua da Trigoria.
Il Napoli, intanto, guarda anche in Premier League: tra i profili monitorati c’è Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United che piace molto anche a Gasperini, segno che il duello di mercato con la Roma potrebbe estendersi anche su altri fronti.
Fonte: Gazzetta dello Sport
Magari si prendesse mainoo questo è un crack
E si sa che i crack sono panchinari fissi, no?
È ancora tutto prematuro. Comunque se vogliono Pellegrini a gennaio lo devono pagare. Dipende però dalla classifica. Se la Roma è ancora davanti difficile che rinforzi il Napoli che ora senza il belga ha qualche problema.
Ma se de bruyne gli ha tolto un peso al Napoli che é tornato con l’assetto dello scudetto e McTominay determinante come prima..
Mario quando è uscito De Bruyne si è alzato Spinazzola, McTominay è rimasto nella stessa posizione.
magari ce cascano…
pure con Juan Jesus e Spinazzola si diceva così….ogni giocatore nostro che prendono vincono uno scudetto…🤷
Chi dice che è una pippa farebbe meglio a fare un giro ai giardinetti ascoltando in cuffia le radio romane.
Secondo me invece, se rinnova spalmando l’ingaggio è un giocatore che nelle rotazioni può starci benissimo.
il cattivo rapporto con parte della tifoseria dipende da averlo caricato troppo di aspettativa.
Domenica entra e gioca benissimo.
Va gestito. deve anche stare bene fisicamente. troppe volte ha giocato in cattive condizioni.
se lo vendi, a sei mesi dalla scadenza, ma quanto vuoi farci?
6 milioni?
non scherziamo.
a 6 milioni non prendi nessuno che lo sostituisca
Pellegrini, domenica, per rendimento, è stato il migliore in campo.
Da trequartista, è andato in porta tre volte in 20 minuti.
Fatelo giocare li.
Detto ciò, rafforzare una diretta concorrente, è follia.
Ma dai, cediamolo, e che vinca altrove.
Quanto odio questa cosa dei capri espiatori…
Tifoso Giallorosso te sei scordato de dí che chi non la pensa così è in mala fede.
La tifoseria che ha cattivi rapporti con Pellegrini è quella che non mette piede allo stadio o in trasferta manco per sbajo.
La Curva Sud TUTTA non ha mai alzato un fischio, anzi sempre parole di incoraggiamento. Idem per Tevere e parte nord dello stadio.
La M. Mario ogni tanto ha fischiettato, ma niente di che.
In trasferta non ne parliamo, nessuno ha mai azzardato far volare un mosca.
Quindi la tifoseria che odia Pellegrini è la tifoseria “social”, mentre sappiamo che l’essenza del tifoso militante romanista è esattamente l’opposto, anti-social by defintion.
Non sarà una pippa ma è un giocatore da panchina che non cambia le sorti di una partita. Mainoo è quel giocatore che ci serve per caratteristiche . IO cmq non capisco il perché non si facciano scambi con l everton . Pellegrini lo manderei lì scambiarlo con un altro.
Parte della tifoseria? Quella lassiale?? Pellegrini è un signor giocatore. Può aver avuto delle stagioni in cui gli infortuni lo hanno tenuto sotto tono, ma da qui a denigrarlo per ogni passaggio che fa, mi sembra troppo. Ricordo qusnti volevano via lui, Cristante e Mancini!!! Meno male che non decidono i tifosi 🙂
Che poi Gasp ha detto chiaramente che dopo Dybala è il giocatore più tecnico che c’è.
Ed è vero.
Ve lo dico da tempo.
Ha giocato pochissimo e segnato un goal e fatto un assist. Deve recuperare. Per come la vedo io, il ragazzo è molto forte e molto motivato.
In questa Roma può fare il titolare.
Non c’e credo, ma Kobbie Mainoo sarebbe davvero un grosso colpo
sono convinto che se rinnova, ovviamente con un ingaggio adeguato, potrebbe essere un giocatore utile a Gasp. non abbiano giocatori che creano e sanno dare tempo e giocata, c’è solo dybala, neanche soulè ha qste caratteristiche. intanto rinnoverei poi se dovessero arrivare offerte consistenti allora…..
Sono d’accordo.
Intanto rinnova così non lo regali, debbono pagartelo.
E, nel caso te lo paghino, dovresti GIA’ aver individuato un giocatore gradito al tecnico e superiore al suddetto quanto a qualità.
da quando c’è pellegrini nn andiamo più in Champions e su dai,i giocatori forti so forti sempre
