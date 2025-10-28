Roma, il Napoli torna su Pellegrini. E a gennaio si prospetta un duello per Mainoo

Il futuro di Lorenzo Pellegrini sembra ormai scritto. Dopo anni da simbolo e capitano della Roma, il numero 7 giallorosso potrebbe lasciare la Capitale al termine della stagione — o forse anche prima. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo non è in programma e l’addio a fine anno appare sempre più probabile.

Sul giocatore è tornato con forza il Napoli, dove Antonio Conte lo apprezza da tempo. Già lo scorso inverno il tecnico ne aveva chiesto il nome al direttore sportivo Manna, e ora il club partenopeo sta valutando concretamente l’operazione. Pellegrini andrebbe in scadenza a giugno e potrebbe dunque lasciare a parametro zero, ma non è esclusa un’uscita anticipata a gennaio qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta congrua da Trigoria.

Il Napoli, intanto, guarda anche in Premier League: tra i profili monitorati c’è Kobbie Mainoo, talento classe 2005 del Manchester United che piace molto anche a Gasperini, segno che il duello di mercato con la Roma potrebbe estendersi anche su altri fronti.

Fonte: Gazzetta dello Sport