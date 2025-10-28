Stadio Roma, tensioni politiche sul dossier Pietralata: FdI valuta lo stop a Gualtieri sub-commissario

Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata resta uno dei dossier più caldi della Capitale — e ora anche uno dei più politici. Attorno al maxi investimento presentato dal club giallorosso, infatti, stanno emergendo nuove dinamiche interne alla maggioranza di governo, che rischiano di rallentare l’iter del progetto e di accendere uno scontro istituzionale all’ombra del Campidoglio.

Secondo quanto riportato oggi da Il Tempo, all’interno di Fratelli d’Italia cresce il malumore sull’ipotesi che sia Roberto Gualtieri — in qualità di sindaco — a ricevere l’incarico di sub-commissario di governo per lo stadio, ruolo previsto dal decreto per gli impianti candidati a ospitare Euro 2032. Una nomina che, fino a pochi giorni fa, sembrava una formalità, ma che ora rischia di trasformarsi in un vero e proprio braccio di ferro politico.

Nei corridoi del partito di Giorgia Meloni, infatti, si moltiplicano le voci di interlocuzioni tra i diversi livelli del partito per valutare se esistano margini per evitare di “regalare” a Gualtieri anche la gestione del dossier stadio, considerata un’operazione di forte impatto simbolico in vista delle elezioni comunali.

Dal punto di vista tecnico, il decreto non fa differenze tra Roma Capitale e gli altri Comuni coinvolti nel piano Uefa 2032, ma le circostanze politiche sono tutt’altro che neutre: il progetto dello stadio giallorosso è ancora solo sulla carta, la nomina del nuovo commissario agli stadi non è stata ancora perfezionata e, sullo sfondo, crescono le indiscrezioni su una possibile candidatura di Giovanni Malagò a sindaco per il centrodestra.

Un intreccio politico-amministrativo che rischia di far slittare ulteriormente il cronoprogramma del nuovo stadio della Roma, trasformando un progetto sportivo in un terreno di sfida elettorale e strategica tra Governo e Campidoglio.

Fonte: Il Tempo