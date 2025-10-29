LIVE! ROMA-PARMA: le probabili formazioni

0
15
Soccer, friendly match , AS Roma v Raja Club Casablanca General view Olympic Stadium during the Friendly Match between AS Roma v Raja Club Casablanca at Olimpico stadium in Rome, Italy, August 14, 2021. Imago-imagesEmmefoto Copyright: xImago-imagesEmmefotox

Torna in campo la Roma, decisa a riprendersi la vetta della classifica. All’Olimpico, i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano il Parma nel match valido per la 9ª giornata di Serie A.

Dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo, la squadra capitolina vuole dare continuità ai propri risultati anche davanti al pubblico di casa, dove finora ha faticato più del previsto. Di fronte, una squadra molto solida in difesa che lascia pochissimi spazi. Segui su Giallorossi.net la diretta testuale del match, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:30 Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, non sono previste piogge. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, con Gasperini pronto a sorprendere ancora con le sue scelte iniziali.

ROMA-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gian Piero Gasperini.
A disp.: –

Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Estevez, Bernabé, Sorensen, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All.: Fabio Cuesta.
A disp.: –

Arbitro: Crezzini
Assistenti: Peretti, Zingarelli
IV uomo: La Penna
VAR: Aureliano
AVAR: Maggioni

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteDi Marzio confessa: “Sapere di Mou alla Roma in diretta fu una bella botta. La mia reazione fece il giro del web”
Articolo successivoCalciomercato Roma: contatti con Alphadjo Cissè, il trequartista piace a Gasp

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome