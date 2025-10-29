LIVE! ROMA-PARMA: le probabili formazioni

Torna in campo la Roma, decisa a riprendersi la vetta della classifica. All’Olimpico, i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano il Parma nel match valido per la 9ª giornata di Serie A.
Dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo, la squadra capitolina vuole dare continuità ai propri risultati anche davanti al pubblico di casa, dove finora ha faticato più del previsto. Di fronte, una squadra molto solida in difesa che lascia pochissimi spazi. Segui su Giallorossi.net la diretta testuale del match, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 16:30 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale, non sono previste piogge. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, con Gasperini pronto a sorprendere ancora con le sue scelte iniziali.
ROMA-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gian Piero Gasperini.
A disp.: –
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Estevez, Bernabé, Sorensen, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. All.: Fabio Cuesta.
A disp.: –
Arbitro: Crezzini
Assistenti: Peretti, Zingarelli
IV uomo: La Penna
VAR: Aureliano
AVAR: Maggioni
Giallorossi.net – Andrea Fiorini