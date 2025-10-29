Di Marzio confessa: “Sapere di Mou alla Roma in diretta fu una bella botta. La mia reazione fece il giro del web”

Gianluca Di Marzio è tornato a raccontare uno dei momenti più iconici (e virali) della sua carriera: l’annuncio di José Mourinho alla Roma. Intervistato da Questo e Quello Podcast, il giornalista di Sky Sport ha ricordato quella diretta del 4 maggio 2021 in cui la notizia lo colse completamente di sorpresa.
“Quella mia reazione tra rosicamento, fastidio e sorpresa ha fatto il giro del web – ha raccontato Di Marzio –. Fregare me, fregare noi giornalisti, da parte di un club che ha voluto tenere tutto segreto, è stata l’unica volta in trent’anni di carriera in cui non ho bucato la notizia. La società è riuscita a ufficializzare un trasferimento così importante senza che nessuno lo sapesse.”
Una “botta” professionale, ammette, ma anche una lezione: “Mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, se non avessi percepito un segnale. Poi ho capito che sono stati semplicemente bravi loro. Ho chiamato Tiago Pinto per fargli i complimenti: riuscire a prendere Mourinho in una piazza come Roma, senza che trapelasse nulla… bravi davvero. Alla fine non puoi che riconoscerlo.”
LEGGI ANCHE – Taylor: “Siviglia-Roma? Non feci errori gravi ma venni insultato davanti ai miei figli. Mourinho ha influito”
Fonte: Questo e Quello Podcast
Vero, fu un bagliore nel buio.
Io stesso pensavo che fosse una presa in giro.
Come Dybala, come Lukaku.
La proprietà ha commesso degli errori, sia chiaro, ma in buona fede e secondo me la figura di Ranieri sarà fondamentale per far capire alla famiglia cosa significa gestire la Roma: era l’unico tassello che gli mancava. Il loro avvio, mi ha ricordato quello del grande Franco Sensi, che all’inizio spendeva e sprecava soldi per prendere giocatori sbagliati (clamoroso il caso Paz/Gomez) o pippe clamorose strapagate (Fabio Junior). Ci furono anche degli venti sfortunati, come ad esempio l’acquisto di Statuto, che era davvero un bel centrocampista ma che poi si infortunò, non recuperando più – erano altri tempi, un altro calcio e altri modi di cura.
e chi se lo scorda quel giorno… fantastico
io stavo sull’autostrada altezza san cesareo quel giorno mi arrivò la notifica quasi non faccio un tamponamento a catena
facesti na gran bella figura de m…..:)
Indimenticabile sentito in diretta radio
Mi ricordo la faccia di Di Canio!
Sinceramente nulla potrà mai battere la reazione di Pantano.
“Ma ‘è stato raggiunto un accordo’ significa che ha già firmato?”
Priceless.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.