Di Marzio confessa: “Sapere di Mou alla Roma in diretta fu una bella botta. La mia reazione fece il giro del web”

Gianluca Di Marzio è tornato a raccontare uno dei momenti più iconici (e virali) della sua carriera: l’annuncio di José Mourinho alla Roma. Intervistato da Questo e Quello Podcast, il giornalista di Sky Sport ha ricordato quella diretta del 4 maggio 2021 in cui la notizia lo colse completamente di sorpresa.

“Quella mia reazione tra rosicamento, fastidio e sorpresa ha fatto il giro del web – ha raccontato Di Marzio –. Fregare me, fregare noi giornalisti, da parte di un club che ha voluto tenere tutto segreto, è stata l’unica volta in trent’anni di carriera in cui non ho bucato la notizia. La società è riuscita a ufficializzare un trasferimento così importante senza che nessuno lo sapesse.”

Una “botta” professionale, ammette, ma anche una lezione: “Mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, se non avessi percepito un segnale. Poi ho capito che sono stati semplicemente bravi loro. Ho chiamato Tiago Pinto per fargli i complimenti: riuscire a prendere Mourinho in una piazza come Roma, senza che trapelasse nulla… bravi davvero. Alla fine non puoi che riconoscerlo.”

LEGGI ANCHE – Taylor: “Siviglia-Roma? Non feci errori gravi ma venni insultato davanti ai miei figli. Mourinho ha influito”



Fonte: Questo e Quello Podcast