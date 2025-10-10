La finale di Europa League 2023 tra Roma e Siviglia, decisa ai rigori, resta impressa non solo per l’esito sul campo, ma anche per le tensioni vissute fuori dal rettangolo di gioco. In un’intervista alla BBC Sport, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha ripercorso la partita e gli episodi successivi che lo hanno coinvolto, rivelando pressioni e intimidazioni.

Taylor, alla guida dell’incontro, ha mostrato 13 cartellini gialli e diretto 25 minuti di recupero, compresi i tempi supplementari. La sua conduzione di match aveva scatenato la reazione del tecnico della Roma José Mourinho lo aveva definito una “vergogna” in conferenza stampa e poi lo aveva affrontato in un parcheggio, episodio per il quale il portoghese fu squalificato per quattro partite.

Dopo la finale, Taylor è stato insultato dai tifosi della Roma mentre si trovava in aeroporto a Budapest con la sua famiglia: “Non solo perché in quel momento viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l’impatto del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, in cui non ci sono stati errori gravi”.

L’arbitro ha poi espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto. “Per me questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. C’è stato un tentativo di spostare l’attenzione. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. Da allora non sono più venuti a vedere una partita”.

Taylor, che dopo quella finale finì al centro di una bufera mediatica, ha puntato il dito contro José Mourinho, accusandolo di aver alimentato la tensione con le sue parole e i suoi gesti: “Penso che abbia influito”.

L’arbitro, che vanta presenze in Mondiali, Europei, Supercoppa Europea e Nations League, ha raccontato quanto la pressione e l’ossessione per la vittoria a tutti i costi stiano influenzando la salute mentale degli arbitri: “È la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi chiedo: ne vale la pena?”.

Anthony Taylor says his family have not been to a game he has officiated since the abuse they faced after the Europa League final in 2023. pic.twitter.com/UkaAu4ity9 — BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2025