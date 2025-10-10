La finale di Europa League 2023 tra Roma e Siviglia, decisa ai rigori, resta impressa non solo per l’esito sul campo, ma anche per le tensioni vissute fuori dal rettangolo di gioco. In un’intervista alla BBC Sport, l’arbitro inglese Anthony Taylor ha ripercorso la partita e gli episodi successivi che lo hanno coinvolto, rivelando pressioni e intimidazioni.
Taylor, alla guida dell’incontro, ha mostrato 13 cartellini gialli e diretto 25 minuti di recupero, compresi i tempi supplementari. La sua conduzione di match aveva scatenato la reazione del tecnico della Roma José Mourinho lo aveva definito una “vergogna” in conferenza stampa e poi lo aveva affrontato in un parcheggio, episodio per il quale il portoghese fu squalificato per quattro partite.
Dopo la finale, Taylor è stato insultato dai tifosi della Roma mentre si trovava in aeroporto a Budapest con la sua famiglia: “Non solo perché in quel momento viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l’impatto del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, in cui non ci sono stati errori gravi”.
L’arbitro ha poi espresso tutta la sua amarezza per quanto accaduto. “Per me questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. C’è stato un tentativo di spostare l’attenzione. Non credo sia accettabile quello che è successo, perché sono sicuro che a quelle persone non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai propri figli. Da allora non sono più venuti a vedere una partita”.
Taylor, che dopo quella finale finì al centro di una bufera mediatica, ha puntato il dito contro José Mourinho, accusandolo di aver alimentato la tensione con le sue parole e i suoi gesti: “Penso che abbia influito”.
L’arbitro, che vanta presenze in Mondiali, Europei, Supercoppa Europea e Nations League, ha raccontato quanto la pressione e l’ossessione per la vittoria a tutti i costi stiano influenzando la salute mentale degli arbitri: “È la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare. A volte mi chiedo: ne vale la pena?”.
Anthony Taylor says his family have not been to a game he has officiated since the abuse they faced after the Europa League final in 2023. pic.twitter.com/UkaAu4ity9
— BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2025
Il peggior arbitro che ci poteva capitare in quella finale
no caro Antony ….viste le tue capacità e recidive proprio non ne vale la pena…..smetti e stai con la tua famiglia …..prima anche lei ti potrebbe mandare dove in tanti,non solo noi,ti hanno mandato.
Che lui non si renda conto di essere inadeguato è già grave, che la sua federazione continui a mandarlo in giro per l’Europa è veramente assurdo
perché gli danno ancora il diritto di parola a questo ? invece di radiarlo dallo sport hanno continuato a farlo arbitrare facendolo continuare a fare danni in giro per l’Europa
Anche i disastri combinati in Spagna Germania e Psg-Barcellona sono da considerarsi dei spiacevoli sbagli? Ve ne sarebbero altri ma meglio fermarsi qui sennò la rabbia gira a mille. Considero Taylor, uno tra gl’arbitri piu’ incompetenti, arroganti e in malafede che esistano.
Quando nel titolo dell’articolo ho letto “non feci errori gravi”, ho smesso di andare avanti.
Qui non si tratta di essere tifosi della Roma, bensì di obiettività suffragata inequivocabilmente dalle immagini che hanno fatto il giro del mondo.
…E lui ancora arbitra.
E chiediti perché…
Comunque non ha fatto errori.
Ha fatto quello che gli dicevano di fare
ma l’anima de li mort…….NON CI SONO STATI ERRORI GRAVI???… espulsione netta a nostro favore non data e un rigore di mano clamoroso che è costato un trofeo europeo alla Roma..la mancata finale di supercoppa europea..il mancato approdo alla Champions dell’ anno dopo…più eventuali incassi per la Roma…. Mourinho ha fatto pure poco perché meritavi altro…meglio che non parlo
è la specialità di Mou
Le antipatie ci possono stare la malafede no. In casi cosi’ eclatanti non ammettere gl’orriri arbitrali di Taylor la trovo una mancanza d’obiettività senza giustificazioni Non so tu ma nell’attimo in cui ci negava il giusto, al pari di altri ero inxazzato come una bestia
tu non eri imbufalito solo perché non sei romanista……e qui fai l’infiltrato.Oppure sei romanista…..e allora nelle vene hai gazosa…..
caro Matteo….. confessa e ti perdoniamo.
No, Taylor, non ne vale la pena. Ritirati e vedrai che il mondo del calcio non ti rimpiangerà.
evidentemente ne vale la pena $$$
tassitua !!!!!! Mo’ pe allora e pe sempre!!! Chiedilo a chi ha fatto i salti mortali per venire a vedere le tue cassate se ne valeva la pena!!! Anzi che Mourinho n t’è partito!!
Se te arivano la milionesima parte dei corpi che t’ho mannato a pranzo nn ce arrivi!!!!
E’ sul podio dei più grandi nemici che hanno causato danni nella storia della Roma insieme al mago de Sevilla, l’altro fate voi
Ci metterei pure il principale del mago de sevilla, che lo prese apposta per papparsi l’AS Roma. E poi sparirono entrambi….
Pessimo arbitro, uomo ancor peggiore.
insulti meritati
ma un bravo psichiatra ti può aiutare
Negare la presenza di errori gravi certifica lo stato mentale di questa persona, e non in positivo. Le mancate espulsioni sono due, non una. Ma se fosse arrivata la prima non ci sarebbe mai stato nemmeno il rigore negato né tutto ciò che è seguito (se ricordo bene infatti era la stessa azione), in maniere però che a posteriori sono inconoscibili.
Taylor quando dichiara che Mourinho ha influito (sulle sue decisioni?),lascia intendere che il rigore negato alla Roma fu una ritorsione per il suo comportamento.
Comunque non serviva che lo dicesse,si poteva facilmente pensarlo.
Mourinho ha influito nel comportamento dei tifosi all’aeroporto verso Taylor, credo voglia dire questo.
Questo soggetto è considerato una disgrazia anche in premier, dove ogni tanto ne combina una delle sue.
Sorprende che continui ad arbitrare ad alti livelli.
Quando fai lo sgherro dei Padroni dei vantaggi li ottieni.
Il problema è quando non gli servi più…..
prova a risponderti…….che forse sa ” troppe cose “…..
Non si tratta di errori che possono capitare ma c’era il VAR perchè non andare a rivedere l’azione del rigore?! Perchè era un cecchino e non un arbitro punto! Da radiare ma non è stato radiato perchè aveva svolto il compito che gli avevano assegnato. semplice…che tanta salute lo accompagni per tutta la vita .
Hai colto proprio nel segno.
“È la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare.?” Premettendo il fatto che i figli non centrano nulla: Sul fatto che quella stramaledetta partita l’abbiamo persa per colpe nostre non ho dubbi ma non sostenere che “sta macchietta d’arbitro” ci abbia danneggiato la riterrei un enorme panzana. Potevi quanto meno ammettere gl’errori e chiedere scusa ed invece te ne sei guardato bene. Futile vittimismo nullì’altro
il grande peccato di quella serata fu quella sedia che purtroppo non andò a buon fine
Troppo poco.
“Supporto completamente tutto ciò che sta facendo l’uefa, è sempre vicina ai nostri partner e ai tifosi. Considerando tutto ciò che sta facendo in Europa, la supporto pienamente” (dan friedkin)
Mai pensato che Friedkin abbia rilasciato tali dichiarazioni per non essere , ulteriormente danneggiato ,e di conseguenza evitare altre ripercussioni sulla Roma?
tu devi passare 6 mesi chiuso in bagno con il Montezuma Ferox.
Poi magari puoi parlare.
La presunzione di negare l’evidenza dice tutto. Si facesse un esame di coscienza e cali la cresta, che mettersi un po’ in discussione fa bene a tutti.
Se avevi la coscienza a posto, che motivo hai di riprendere la tristissima vicenda sportiva di cui Lei e soltanto Lei è l’ artefice negativo della ignominia sportiva a danno dell’ AS Roma.
Lei il sentimento della vergogna non sa cos’ è.
sono d’accordo con lui sulla stupidità di alcuni tifosi per gli atti di violenza davanti alla famiglia ma dire che non ha commesso errori gravi nella finale di El è segno di poca intelligenza sportiva
La colpa non è solo tua, è pure colpa di chi ha continuato ha farti arbitrare, m@rt@@@i sua
Dovevano vincere quegli altri….per vari motivi.
impossibile che non ci sia stata malafede.
un tifoso preso a caso e tirato via di forza da un divano avrebbe arbitrato meglio.
Dopo lo scandalo Byron Moreno non immaginavo avrei mai visto un’arbitro peggio di lui… Taylor mi ha fatto ricredere. Maledetto!!!
Tentativo di spostare la responsabilità della reazione dei tifosi all’aeroporto su Mourinho, come se chi era allo stadio non avesse visto e giudicato con i propri occhi i disastri compiuti da questo fenomeno in campo.
“non ho fatto errori gravi”
Tralasciando il fallo di mano, Rakitic e Lamela dovevano essere espulsi, senza esitazioni o dubbi.
Senza obiettività, è ancora più falso. Questo personaggio ci ha negato un trofeo, tanto più che non siamo un Real che ogni anno fa una finale.
prova a risponderti…….che forse sa ” troppe cose “…..
tra questo che dice “in cui non ci sono stati errori gravi” e Dovbyk che dice “Ho analizzato i rigori e l’unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo” abbiamo avuto la dimostrazione che molti protagonisti del mondo calcistico vivono in un mondo parallelo tutto loro
Taylor fece degli sbagli, è vero… e so che adesso mi criticherete, ma bisogna anche ammettere che Mourinho lo usò per spostare l’attenzione. Non è stato mai colpa sua, Mai. Il Bodo non era colpa sua, i sesti posti non erano colpa sua, i derby persi non erano colpa sua e la finale persa non era colpa sua. Quando si vinceva invece era tutto merito suo.
Quella partita la dovevamo vincere, perché la Roma era nettamente più forte di quel Siviglia.
La perdemmo non per un rigore non dato — che poi va anche segnato, come ci insegnano Dovbyk e Soulé — ma perché la squadra era messa male in campo, e Mou fece dei cambi assurdi, scegliendo come al solito di chiudersi dietro con il “pullman” davanti alla porta.
Non difendo di certo l’allenatore ma come possiate prendere le parti di una macchietta del genere pur di attaccare Mourinho proprio non lo capisco, a meno che…
Per una questione di “comodità,” sembrerebbe che a casa sua Taylor non abbia fatto istallare le porte.
in totale malafede,ci fece perdere 50- 60 milioni di euro per la mancata entrata in champions, tutta colpa sua e di nessun altro.
Questo quaquaraquà ci ha derubati di un sogno, causandoci un danno sportivo e cambiando irreparabilmente le sorti di una squadra e di un club.
Meriterebbe l’oblio. Al massimo l’arbitraggio in campionati siberiani o subpolari.
E invece gli concedono ancora facoltà di espressione.
Compare di Rosetti. Non aggiungo altro.
Un vanesio, il timore è che ce lo rimandano tra i piedi
Quale è il giocatore della Roma che vale di più nella attuale rosa? È certamente Svilar. Ebbene Svilar, uno che è anche bravissimo a parare i rigori, in quella finale era in panchina. Perché era in panchina? semplice, il titolare detto “Rui Pasticcio” per i pasticci che combinava, non solo era portoghese come Mourinho ma aveva lo stesso procuratore, Mendes, di Mourinho. De Rossi ci ha messo una settimana per mettere Svilar titolare.
Quindi Taylor ci ha rubato un rigore, ma Mourinho ci ha rubato un portiere.
Questo della Roma e dei suoi tifosi, non dovrebbe neanche nominarli, ci ha tolto un sogno in maniera indegna e continua raccontando falsità.
Avessimo avuto una presidenza alla densi, questo veniva denunciato come pronunciava il nome ROMA
La cosa piu’ inquetante è il fatto che ne continui a parlare, il che denota un’intelligenza ai minimi termini.
Almeno tacesse….e invece no…persevera.
Lascia perdere, evita di rinfocolare i disastri che hai combinato nella tua carriera indecorosa e di arbitro mediocre e probabilmente super raccomandato, così forse fra 150-200 anni ce la saremo dimenticato…
Desso lo stesso anche Byron Moreno
Si e’ sentito offeso…oh povera vittima c’era la famiglia…chi gli ha detto di portarsela dietro. Tra cartellini dati e non dati punizioni stessa roba i rigori, falli al limite… e’ stato lui e solo lui al centro di una partita falsata, contro Mou da subito prevenuto fino all’ osso. E’ stato il regalo di Rosetti per la Roma. Questo inglese continua a fare faville nei campi dove arbitra raccontando le sue bugie per autoassolversi. E dopo tutto questo tempo ne parla ora ? Faccia un bene all’ Umanita’ smetta di arbitrare persone come lei il calcio puo’ farne a meno.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.