FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 11:10 – Roma, le info sulla partita di oggi

A tre giorni dal successo sul Sassuolo, la Roma torna in campo all’Olimpico contro il Parma (ore 18:30). I cancelli apriranno alle 16:30, con assistenza biglietteria attiva dalle 15:30 in viale delle Olimpiadi 61. Il club ricorda che l’accesso avverrà esclusivamente tramite biglietto digitale e che non sono validi screenshot o rivendite non autorizzate. (asroma.com)

Ore 9:30 – Roma-Parma, le probabili formazioni dei giornali

La Roma sfida il Parma all’Olimpico con l’obiettivo di restare al passo del Napoli e mantenere la vetta. Gasperini rilancia Dybala, decisivo un anno fa con due gol e un assist, mentre Soulé e Pellegrini (favorito su Bailey) agiranno alle sue spalle. Wesley verso la conferma a sinistra, ballottaggio a destra tra Rensch e Celik. Se il turco giocherà alto, in difesa toccherà di nuovo a Hermoso. (Corsport / Il Messaggero / Il Tempo / Gasport)

Ore 9:10 – Gasp contro Cuesta, sfida tra generazioni

All’Olimpico va in scena il duello tra il tecnico più anziano e quello più giovane della Serie A: Gian Piero Gasperini e Carlos Cuesta. Il primo, 67 anni, sta plasmando la Roma con la stessa filosofia che rese grande l’Atalanta; il secondo, 30 anni, ex vice di Arteta all’Arsenal, sta costruendo il suo Parma con idee moderne e rigore tattico. Li unisce l’entusiasmo per il calcio, a prescindere dall’età. (Corsera)

Ore 8:30 – Olimpico, stavolta niente tutto esaurito

Saranno circa 60 mila i tifosi giallorossi presenti oggi all’Olimpico per la sfida contro il Parma. L’orario delle 18.30 e il turno infrasettimanale hanno reso impossibile il sold out numero 75 dell’era Friedkin. Non ci saranno i tifosi del Parma: il Prefetto ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia emiliana dopo gli scontri avvenuti durante la gara con la Cremonese. (Corriere della Sera)

